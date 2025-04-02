Україна повернула двох дітей з тимчасово окупованих Росією територій

Ще двох українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованої території в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки зусиллям Української мережі за права дитини.

Двоє маленьких українців вдалося повернути з ТОТ додому

Мати 11-річного Сашка російські військові жорстоко вбили у нього на очах навесні 2022 року. Хлопець залишився сиротою.

Щоб хлопчика не забрали до інтернату, родичка взяла над ним опіку, проте він все одно постійно перебував під загрозою депортації окупаційною владою. Зрештою, жінка звернулася до Української мережі за права дитини з проханням допомогти з евакуацією.

Після довгої та складної дороги Сашко нарешті у безпеці на підконтрольній Україні території. Наразі йому шукають люблячу родину, яка зможе забезпечити належний догляд і підтримку.

Також вдалося евакуювати жінку з донькою, які опинилися у вкрай складних життєвих обставинах на окупованій території. Їхня ситуація була непростою, і шлях додому вимагав чимало зусиль — особливо через те, що окупаційна влада постійно змінювала правила перетину кордону. Та головне — зараз вони вже у безпеці та можуть будувати нове життя. Поширити

Кожна українська дитина має повернутись додому. Без винятків та умов.

Щоб краще розібратися у темі викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.

Документальний фільм розповідає історії українських дітей, які стали жертвами викрадення російських загарбників на тлі повномасштабної війни проти Росії.