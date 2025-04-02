Україна повернула двох дітей з тимчасово окупованих Росією територій

Ще двох українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованої території в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки зусиллям Української мережі за права дитини.
Головні тези:
- Президент України у рамках ініціативи Bring Kids Back UA допомагає українським дітям, що опинилися у складних життєвих ситуаціях на окупованих територіях.
- Українська мережа за права дитини активно допомагає у врятуванні та евакуації дітей, що потрапили під загрозу на окупованій території.
- Історії успішної евакуації дозволяють дітям повернутися у безпеку та будувати нове життя під керівництвом люблячої родини.
Двоє маленьких українців вдалося повернути з ТОТ додому
Мати 11-річного Сашка російські військові жорстоко вбили у нього на очах навесні 2022 року. Хлопець залишився сиротою.
Щоб хлопчика не забрали до інтернату, родичка взяла над ним опіку, проте він все одно постійно перебував під загрозою депортації окупаційною владою. Зрештою, жінка звернулася до Української мережі за права дитини з проханням допомогти з евакуацією.
Після довгої та складної дороги Сашко нарешті у безпеці на підконтрольній Україні території. Наразі йому шукають люблячу родину, яка зможе забезпечити належний догляд і підтримку.
Кожна українська дитина має повернутись додому. Без винятків та умов.
Щоб краще розібратися у темі викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.
Документальний фільм розповідає історії українських дітей, які стали жертвами викрадення російських загарбників на тлі повномасштабної війни проти Росії.
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