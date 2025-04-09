Україна повернула ще 6 дітей з тимчасово окупованих Росією територій

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA 9 квітня вдалося повернути ще шістьох українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Україна повернула ще 6 дітей з ТОТ

Про це повідомила операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA, радниця з питань комунікацій керівника ОП Дарія Зарівна.

Серед повернених дітей — 16-річний Андрій, який залишився сиротою після того, як російські військові неодноразово катували його батька, намагаючись змусити до співпраці. Зрештою чоловік помер від побоїв. Після похорону окупаційна адміністрація повідомила Андрію, що його планують передати під російську опіку.

Крім того, дві сестри, 9-річна Оля та 13-річна Марина, під час перебування в окупації проходили в школі "навчання на випадок нападу з боку України".

Загарбники вчили дітей ненавидіти Батьківщину, готували до війни та змушували вдягати георгіївські стрічки й співати гімн РФ. Також окупаційна влада погрожувала забрати їх у бабусі й віддати під опіку в російську родину.

Також була врятована дівчина Анастасія, яка жила під постійним страхом через переслідування з боку російських військових. Окупанти приходили з обшуками додому, погрожували зброєю і домагалися її. Навіть вигадана обручка не зупиняла окупантів. Зараз дівчина возз’єдналася з братом і сестрою, яких раніше вдалося врятувати.