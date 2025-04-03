Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованих територій і Росії

Омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив у межах реінтеграційних заходів вдалося посприяти поверненню 9 дітей з тимчасово окупованої території України, ще двох — з території РФ.

В Україну повернулося 11 дітей з ТОТ і Росії

Офіс Омбудсмана у взаємодії з міжнародними партнерами та партнерськими організаціями здійснив необхідні заходи заради возз’єднання дітей з їхніми родинами, включно з підтримкою в організаційних та правових питаннях.

Вік дітей — від 2 до 17 років. Перебуваючи на ТОТ, родини жили під постійним тиском окупаційного режиму через свою проукраїнську позицію, зазнавали переслідувань, залякування та позбавлення базових прав, що створювало серйозні ризики для їхніх дітей. Поширити

Серед повернутих з окупації — вагітна жінка з маленькою дитиною. Окупаційна влада систематично залякувала сім’ю та відмовляла у медичній допомозі через відсутність російських документів. Після повернення на підконтрольну Уряду України територію жінка нарешті отримала всю необхідну медичну допомогу. І вже за кілька днів після повернення вона народила дівчинку.

Повернення дітей в Україну

Також повернули 11-річного хлопчика, батько якого перебував у російському полоні. Хлопчик разом зі своєю мамою весь цей час перебував на ТОТ. Тому вони намагалися поводитись дуже обережно, адже остерігались будь-якої уваги від органів влади окупанта.

Після звільнення чоловіка з полону, жінка звернулась до Офісу Омбудсмана з проханням допомогти виїхати з ТОТ. В результаті — родина на підконтрольній території Україні і зовсім скоро возз'єднається.

Щиро дякую нашим міжнародним партнерам та партнерським організаціям за допомогу і сприяння! Це неймовірно цінно — діти зможуть рости у вільній Україні. Дмитро Лубінець Омбудсман України

Щоб краще розібратися у темі викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.