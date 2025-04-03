Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованих територій і Росії

Омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив у межах реінтеграційних заходів вдалося посприяти поверненню 9 дітей з тимчасово окупованої території України, ще двох — з території РФ.
Головні тези:
- Омбудсман України успішно посприяв поверненню 11 дітей з тимчасово окупованих територій і Росії.
- Діти та їхні родини перебували під тиском окупаційного режиму, що створювало серйозні ризики для їхнього добробуту.
- Спільними зусиллями Омбудсмана та міжнародних партнерів було забезпечено повернення та возз'єднання родин в Україні.
В Україну повернулося 11 дітей з ТОТ і Росії
Офіс Омбудсмана у взаємодії з міжнародними партнерами та партнерськими організаціями здійснив необхідні заходи заради возз’єднання дітей з їхніми родинами, включно з підтримкою в організаційних та правових питаннях.
Серед повернутих з окупації — вагітна жінка з маленькою дитиною. Окупаційна влада систематично залякувала сім’ю та відмовляла у медичній допомозі через відсутність російських документів. Після повернення на підконтрольну Уряду України територію жінка нарешті отримала всю необхідну медичну допомогу. І вже за кілька днів після повернення вона народила дівчинку.
Також повернули 11-річного хлопчика, батько якого перебував у російському полоні. Хлопчик разом зі своєю мамою весь цей час перебував на ТОТ. Тому вони намагалися поводитись дуже обережно, адже остерігались будь-якої уваги від органів влади окупанта.
Після звільнення чоловіка з полону, жінка звернулась до Офісу Омбудсмана з проханням допомогти виїхати з ТОТ. В результаті — родина на підконтрольній території Україні і зовсім скоро возз'єднається.
Щоб краще розібратися у темі викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.
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