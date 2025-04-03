Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованих територій і Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованих територій і Росії

Дмитро Лубінець
дитина
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Омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив у межах реінтеграційних заходів вдалося посприяти поверненню 9 дітей з тимчасово окупованої території України, ще двох — з території РФ.

Головні тези:

  • Омбудсман України успішно посприяв поверненню 11 дітей з тимчасово окупованих територій і Росії.
  • Діти та їхні родини перебували під тиском окупаційного режиму, що створювало серйозні ризики для їхнього добробуту.
  • Спільними зусиллями Омбудсмана та міжнародних партнерів було забезпечено повернення та возз'єднання родин в Україні.

В Україну повернулося 11 дітей з ТОТ і Росії

Офіс Омбудсмана у взаємодії з міжнародними партнерами та партнерськими організаціями здійснив необхідні заходи заради возз’єднання дітей з їхніми родинами, включно з підтримкою в організаційних та правових питаннях.

Вік дітей — від 2 до 17 років. Перебуваючи на ТОТ, родини жили під постійним тиском окупаційного режиму через свою проукраїнську позицію, зазнавали переслідувань, залякування та позбавлення базових прав, що створювало серйозні ризики для їхніх дітей.

Серед повернутих з окупації — вагітна жінка з маленькою дитиною. Окупаційна влада систематично залякувала сім’ю та відмовляла у медичній допомозі через відсутність російських документів. Після повернення на підконтрольну Уряду України територію жінка нарешті отримала всю необхідну медичну допомогу. І вже за кілька днів після повернення вона народила дівчинку.

Повернення дітей в Україну

Також повернули 11-річного хлопчика, батько якого перебував у російському полоні. Хлопчик разом зі своєю мамою весь цей час перебував на ТОТ. Тому вони намагалися поводитись дуже обережно, адже остерігались будь-якої уваги від органів влади окупанта.

Після звільнення чоловіка з полону, жінка звернулась до Офісу Омбудсмана з проханням допомогти виїхати з ТОТ. В результаті — родина на підконтрольній території Україні і зовсім скоро возз'єднається.

Щиро дякую нашим міжнародним партнерам та партнерським організаціям за допомогу і сприяння! Це неймовірно цінно — діти зможуть рости у вільній Україні.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Омбудсман України

Щоб краще розібратися у темі викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.

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