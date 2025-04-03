Украина вернула 11 детей с временно оккупированных территорий и России

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что в рамках реинтеграционных мероприятий удалось посодействовать возвращению 9 детей с временно оккупированной территории Украины, еще двоих — с территории РФ.

В Украину вернулось 11 детей из ВОТ и России

Офис Омбудсмана во взаимодействии с международными партнерами и партнерскими организациями предпринял необходимые меры для воссоединения детей с их семьями, включая поддержку в организационных и правовых вопросах.

Возраст детей — от 2 до 17 лет. Находясь на ВТО, семьи жили под постоянным давлением оккупационного режима из-за своей проукраинской позиции, подвергались преследованиям, запугиванию и лишению базовых прав, что создавало серьезные риски для их детей. Поделиться

Среди возвращенных из оккупации беременная женщина с маленьким ребенком. Оккупационные власти систематически запугивали семью и отказывали в медицинской помощи из-за отсутствия российских документов. После возвращения на подконтрольную Правительству Украины территорию женщина наконец-то получила всю необходимую медицинскую помощь. И уже через несколько дней после возвращения она родила девочку.

Также вернули 11-летнего мальчика, отец которого находился в российском плену. Мальчик вместе со своей мамой все это время находился на ТОТ. Поэтому они старались вести себя очень осторожно, ведь опасались любого внимания от органов власти оккупанта.

После освобождения мужчины из плена, женщина обратилась в Офис Омбудсмана с просьбой помочь уехать из ВОТ. В результате семья на подконтрольной территории Украины и совсем скоро воссоединится.

Благодарю наших международных партнеров и партнерских организаций за помощь и содействие! Это невероятно ценно — дети смогут расти в свободной Украине. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

Чтобы лучше разобраться в похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.