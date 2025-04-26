Україна повернула 12 дітей з тимчасово окупованих Росією територій

В Україну з російської окупації вдалося повернути ще 12 українських дітей.
Головні тези:
- Дарія Зарівна розповіла кілька історій про українських дітей, яких повернули з ТОТ.
- Окупанти чинили психологічний тиск на дітей на ТОТ.
12 дітей повернули до України
Про це 26 квітня повідомила радниця голови Офісу президента України Дарія Зарівна та розповіла декілька історій про них.
Також, за словами Зарівної, з окупації вдалося вивезти родину, яка жила "під постійним тиском".
10-річного Єгора росіяни намагалися відібрати в бабусі під час спроби самостійно виїхати. Озброєні солдати РФ розділили їх і вивезли хлопчика в невідомому напрямку. Завдяки допомозі наших партнерів вдалось організувати їхню евакуацію. Тепер Єгор знову поруч з бабусею, у безпеці.
Радниця керівника ОПУ додала, що імена названих дітей змінені "з метою безпеки".
До слова, документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.
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