Україна повернула 12 дітей з тимчасово окупованих Росією територій
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула 12 дітей з тимчасово окупованих Росією територій

діти
Read in English
Джерело:  online.ua

В Україну з російської окупації вдалося повернути ще 12 українських дітей.

Головні тези:

  • Дарія Зарівна розповіла кілька історій про українських дітей, яких повернули з ТОТ.
  • Окупанти чинили психологічний тиск на дітей на ТОТ.

12 дітей повернули до України

Про це 26 квітня повідомила радниця голови Офісу президента України Дарія Зарівна та розповіла декілька історій про них.

Серед них — Богдан із багатодітної родини. Окупаційна влада погрожувала забрати дітей до інтернату, якщо ті не підуть у російську пропагандистську школу. Богдана вже примусово поставили на облік як призовника, у школі принижували за українську мову, а його старшого брата забирали й катували.

Також, за словами Зарівної, з окупації вдалося вивезти родину, яка жила "під постійним тиском".

10-річного Єгора росіяни намагалися відібрати в бабусі під час спроби самостійно виїхати. Озброєні солдати РФ розділили їх і вивезли хлопчика в невідомому напрямку. Завдяки допомозі наших партнерів вдалось організувати їхню евакуацію. Тепер Єгор знову поруч з бабусею, у безпеці.

Радниця керівника ОПУ додала, що імена названих дітей змінені "з метою безпеки".

До слова, документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованих територій і Росії
Дмитро Лубінець
дитина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула ще 6 дітей з тимчасово окупованих Росією територій
діти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула ще двох підлітків з ТОТ і Росії
Bring Kids Back UA
діти

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?