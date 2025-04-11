Україна повернула ще двох підлітків з ТОТ і Росії

Ще двох підлітків вдалось врятувати з окупації та території РФ у межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA та завдяки зусиллям команди “Українська мережа за права дитини”.

Двоє українських підлітків повернулися додому з ТОТ та РФ

Рідне місто 17-річної Оксани російська армія окупувала ще у 2014 році. Тоді її, ще дитиною, разом із мамою примусово вивезли до Росії. Там вона зіткнулася з постійним приниженням через українське походження — у школі її не просто цькували, а й неодноразово били.

Попри щоденний тиск і насильство, Оксана не втратила бажання повернутися до України. Вона кілька разів намагалася самостійно дістатися додому, а під час останньої спроби провела в дорозі чотири доби без їжі.

Після цього Оксана звернулась по допомогу до команди Української мережі за права дитини, яка допомогла розробити безпечний маршрут та оформити всі необхідні документи. Сьогодні дівчина вже в Україні та планує вступати до вищого навчального закладу.

18-річний Андрій жив із мамою та сестрою на тимчасово окупованій території. Постійний моральний тиск супроводжувався реальною загрозою мобілізації до армії РФ. Російські військові стежили за будинком хлопця та переслідували його. Те, що одного дня його можуть змусити воювати проти власної Батьківщини, стало найбільшим страхом та мотивацією виїхати.

Андрій кілька разів намагався самостійно врятуватись, але марно. Його сестрі раніше вдалося вибратися з окупації, і саме вона порадила братові звернутися до Української мережі за права дитини. Поширити

Цього разу спроба була успішною: команда наших партнерів склала безпечний маршрут і допомогла хлопцю перетнути кордон. Зараз Андрій у безпеці на підконтрольній Україні території, поруч із сестрою.