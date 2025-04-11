Украина вернула еще двух подростков из ВОТ и России

Еще двоих подростков удалось спасти из оккупации и территории РФ в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA и благодаря усилиям команды "Украинская сеть за права ребенка".
Главные тезисы
- Два украинских подростка были спасены из оккупированных территорий и России благодаря усилиям инициативы Bring Kids Back UA и Украинской сети за права ребенка.
- История 17-летней Оксаны и 18-летнего Андрея свидетельствует о сложностях, с которыми сталкиваются дети из Украины на оккупированных территориях.
Двое украинских подростков вернулись домой из ВОТ и РФ
Родной город 17-летней Оксаны российская армия оккупировала еще в 2014 году. Тогда его, еще ребенком, вместе с мамой принудительно вывезли в Россию. Там она столкнулась с постоянным унижением из-за украинского происхождения — в школе ее не просто травили, но и неоднократно избивали.
Несмотря на ежедневное давление и насилие, Оксана не утратила желания вернуться в Украину. Она несколько раз пыталась самостоятельно добраться домой, а во время последней попытки провела в пути четыре дня без еды.
После этого Оксана обратилась за помощью в команду Украинской сети за права ребенка, которая помогла разработать безопасный маршрут и оформить все необходимые документы. Сегодня девушка уже в Украине и планирует поступать в высшее учебное заведение.
18-летний Андрей жил с мамой и сестрой на временно оккупированной территории. Постоянное моральное давление сопровождалось реальной угрозой мобилизации в армию РФ. Российские военные следили за домом молодого человека и преследовали его. То, что однажды его могут заставить воевать против собственной Родины, стало самым большим страхом и мотивацией уехать.
В этот раз попытка была успешной: команда наших партнеров составила безопасный маршрут и помогла парню пересечь границу. Сейчас Андрей находится в безопасности на подконтрольной Украине территории, рядом с сестрой.
Чтобы лучше разобраться в похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.
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