Украина вернула еще двух подростков из ВОТ и России

Еще двоих подростков удалось спасти из оккупации и территории РФ в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA и благодаря усилиям команды "Украинская сеть за права ребенка".

Двое украинских подростков вернулись домой из ВОТ и РФ

Родной город 17-летней Оксаны российская армия оккупировала еще в 2014 году. Тогда его, еще ребенком, вместе с мамой принудительно вывезли в Россию. Там она столкнулась с постоянным унижением из-за украинского происхождения — в школе ее не просто травили, но и неоднократно избивали.

Несмотря на ежедневное давление и насилие, Оксана не утратила желания вернуться в Украину. Она несколько раз пыталась самостоятельно добраться домой, а во время последней попытки провела в пути четыре дня без еды.

После этого Оксана обратилась за помощью в команду Украинской сети за права ребенка, которая помогла разработать безопасный маршрут и оформить все необходимые документы. Сегодня девушка уже в Украине и планирует поступать в высшее учебное заведение.

18-летний Андрей жил с мамой и сестрой на временно оккупированной территории. Постоянное моральное давление сопровождалось реальной угрозой мобилизации в армию РФ. Российские военные следили за домом молодого человека и преследовали его. То, что однажды его могут заставить воевать против собственной Родины, стало самым большим страхом и мотивацией уехать.

Андрей несколько раз пытался самостоятельно спастись, но тщетно. Его сестре раньше удалось выбраться из оккупации, и именно она посоветовала брату обратиться в Украинскую сеть за права ребенка. Поделиться

В этот раз попытка была успешной: команда наших партнеров составила безопасный маршрут и помогла парню пересечь границу. Сейчас Андрей находится в безопасности на подконтрольной Украине территории, рядом с сестрой.