Україна повернула 9 дітей з тимчасово окупованих Росією територій

9 маленьких українців повернулися додому

Ще девʼятьох українських дітей, серед яких одна сирота, вдалося врятувати з окупованих територій завдяки зусиллям команди Save Ukraine та за підтримки ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник Save Ukraine Микола Кулеба.

Кожна з цих історій — окрема трагедія вкраденого дитинства. І доказ, чому дітей потрібно рятувати. 17-річна Євгенія мало не померла через жахливе медичне обслуговування в окупації. Швидка на виклики не виїжджає, а діагностичного обладнання в лікарні немає. Тому точний діагноз дівчині поставили лише під час екстреної операції. Не відомо, чи вижила б вона, якби потрапила на операційний стіл на пару годин пізніше. Микола Кулеба Керівник Save Ukraine

Кулеба розказав, що 10-річного Артема з мамою російські військові серед ночі закрили в підвалі, поки його тата били в кімнаті за те, що він хотів захистити дружину від свавілля солдата. Після того випадку хлопчик часто плакав і не міг заснути вночі. У школі його змушували носити пілотку, співати гімн РФ і кричати “Слава Росії”, а за “Слава Україні” — викликали поліцію.

Сестри Ілона й Таміла майже три роки не виходили з дому, не спілкувалися з ровесниками, бо школа й дитсадок у перші пів року повномасштабної війни були зруйновані, а більшість родин з дітьми виїхали. На вулиці ж біля дітей запросто міг зупинитися російський танк з пʼяними військовими. Поширити

У певній ізоляції опинилася й 15-річна Христина, яка також не могла нормально вчитися в школі. Відвідувати онлайн-уроки в українській школі не було можливо через те, що росіяни глушили звʼязок, а в російський заклад віддавати доньку мама не хотіла.

На сьогодні наша команда вже врятувала з Росії й ТОТ 648 дітей, з яких 143 — сироти. І ми не зупинимось, поки кожна українська дитина не повернеться додому. Дякуємо нашим незмінним партнерам We Are All Ukrainians, БФ “Хуманіті” та Reload Love за допомогу у цій рятувальній місії.

Щоб краще розібратися у темі викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.