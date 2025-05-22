Україна повернула 9 дітей з тимчасово окупованих Росією територій

22 травня стало відомо, що ще 9 маленьких українців вдалося повернути на Батьківщину з ТОТ.
Головні тези:
- Україна врятувала 9 дітей з окупованих територій, що стало можливим завдяки Save Ukraine та Bring Kids Back UA
- Багато з дітей, які повернули, стали жертвами травмуючих ситуацій на окупованих територіях.
9 маленьких українців повернулися додому
Ще девʼятьох українських дітей, серед яких одна сирота, вдалося врятувати з окупованих територій завдяки зусиллям команди Save Ukraine та за підтримки ініціативи Bring Kids Back UA.
Про це повідомив керівник Save Ukraine Микола Кулеба.
Кулеба розказав, що 10-річного Артема з мамою російські військові серед ночі закрили в підвалі, поки його тата били в кімнаті за те, що він хотів захистити дружину від свавілля солдата. Після того випадку хлопчик часто плакав і не міг заснути вночі. У школі його змушували носити пілотку, співати гімн РФ і кричати “Слава Росії”, а за “Слава Україні” — викликали поліцію.
У певній ізоляції опинилася й 15-річна Христина, яка також не могла нормально вчитися в школі. Відвідувати онлайн-уроки в українській школі не було можливо через те, що росіяни глушили звʼязок, а в російський заклад віддавати доньку мама не хотіла.
На сьогодні наша команда вже врятувала з Росії й ТОТ 648 дітей, з яких 143 — сироти. І ми не зупинимось, поки кожна українська дитина не повернеться додому. Дякуємо нашим незмінним партнерам We Are All Ukrainians, БФ “Хуманіті” та Reload Love за допомогу у цій рятувальній місії.
Щоб краще розібратися у темі викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.
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