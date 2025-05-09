Bring Kids Back UA. Україна повернула ще 9 дітей із ТОТ
Категорія
Україна
Дата публікації

Bring Kids Back UA. Україна повернула ще 9 дітей із ТОТ

діти
Джерело:  online.ua

Із тимчасово захоплених росіянами територій України у межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA вдалося повернути дев’ятьох дітей.

Головні тези:

  • Ініціатива Bring Kids Back UA дозволяє повертати українських дітей із тимчасово захоплених територій, де їм довелось переживати воєнні жахи.
  • Діти перебували під впливом російської пропаганди та були змушені брати участь у мілітаризованих заходах, але завдяки зусиллям команди вони отримали другий шанс на нормальне дитинство.

Україна повернула ще 9 дітей із ТОТ

Про це повідомила операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Серед них — 14-річний Дмитро, чий будинок був поруч із вогневою позицією росіян, і родина жила під постійні звуки стрільби. У школі хлопця змушували співати військові пісні та метати гранати, а частину його однокласників відправили у військові табори, де їх вчили "вагнерівці".

Також, за її словами, повернули маленьку Катерину, маму якої змусили оформити російський паспорт, інакше їй би відмовили б у медичній допомозі під час складних пологів.

Ще один хлопець, дев’ятирічний Стас, попри погрози та переслідування з боку вчителів і ФСБ, відмовився співати гімн РФ і брати участь у мілітаризованих заходах.

Вона подякувала команді Save Ukraine та всім партнерам, які зробили цю рятувальну місію можливою.

Щоб краще розібратися у темі викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула ще двох підлітків з ТОТ і Росії
Bring Kids Back UA
діти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула 12 дітей з тимчасово окупованих Росією територій
діти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула ще 6 дітей з тимчасово окупованих Росією територій
діти

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?