Bring Kids Back UA. Україна повернула ще 9 дітей із ТОТ

Україна повернула ще 9 дітей із ТОТ

Про це повідомила операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Серед них — 14-річний Дмитро, чий будинок був поруч із вогневою позицією росіян, і родина жила під постійні звуки стрільби. У школі хлопця змушували співати військові пісні та метати гранати, а частину його однокласників відправили у військові табори, де їх вчили "вагнерівці".

Також, за її словами, повернули маленьку Катерину, маму якої змусили оформити російський паспорт, інакше їй би відмовили б у медичній допомозі під час складних пологів.

Ще один хлопець, дев’ятирічний Стас, попри погрози та переслідування з боку вчителів і ФСБ, відмовився співати гімн РФ і брати участь у мілітаризованих заходах. Поширити

Вона подякувала команді Save Ukraine та всім партнерам, які зробили цю рятувальну місію можливою.