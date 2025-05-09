Bring Kids Back UA. Україна повернула ще 9 дітей із ТОТ

Із тимчасово захоплених росіянами територій України у межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA вдалося повернути дев’ятьох дітей.
Головні тези:
- Ініціатива Bring Kids Back UA дозволяє повертати українських дітей із тимчасово захоплених територій, де їм довелось переживати воєнні жахи.
- Діти перебували під впливом російської пропаганди та були змушені брати участь у мілітаризованих заходах, але завдяки зусиллям команди вони отримали другий шанс на нормальне дитинство.
Україна повернула ще 9 дітей із ТОТ
Про це повідомила операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.
Серед них — 14-річний Дмитро, чий будинок був поруч із вогневою позицією росіян, і родина жила під постійні звуки стрільби. У школі хлопця змушували співати військові пісні та метати гранати, а частину його однокласників відправили у військові табори, де їх вчили "вагнерівці".
Також, за її словами, повернули маленьку Катерину, маму якої змусили оформити російський паспорт, інакше їй би відмовили б у медичній допомозі під час складних пологів.
Вона подякувала команді Save Ukraine та всім партнерам, які зробили цю рятувальну місію можливою.
Щоб краще розібратися у темі викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-