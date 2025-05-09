Bring Kids Back UA. Украина вернула еще 9 детей из ВОТ

С временно захваченных россиянами территорий Украины в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA удалось вернуть девятерых детей.

Украина вернула еще 9 детей из ВОТ

Об этом сообщила операционная директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривна.

Среди них — 14-летний Дмитрий, чей дом был рядом с огневой позицией россиян, и семья жила под постоянные звуки стрельбы.

Также, по ее словам, вернули маленькую Екатерину, маму которой заставили оформить российский паспорт, иначе ей отказали бы в медицинской помощи во время сложных родов.

Еще один ребенок, девятилетний Стас, несмотря на угрозы и преследования со стороны учителей и ФСБ, отказался петь гимн РФ и участвовать в милитаризованных мероприятиях. Поделиться

Она поблагодарила команду Save Ukraine и всех партнеров, которые сделали эту спасательную миссию возможной.