Bring Kids Back UA. Украина вернула еще 9 детей из ВОТ

С временно захваченных россиянами территорий Украины в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA удалось вернуть девятерых детей.
Главные тезисы
- Инициатива Bring Kids Back UA помогла вернуть 9 детей из ВОТ на территории Украины.
- Среди вернувшихся детей были те, кто стал жертвой психологического давления и угроз со стороны оккупантов.
- Спасательную миссию возможной сделала команда Save Ukraine и другие партнеры.
Украина вернула еще 9 детей из ВОТ
Об этом сообщила операционная директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривна.
Среди них — 14-летний Дмитрий, чей дом был рядом с огневой позицией россиян, и семья жила под постоянные звуки стрельбы.
Также, по ее словам, вернули маленькую Екатерину, маму которой заставили оформить российский паспорт, иначе ей отказали бы в медицинской помощи во время сложных родов.
Она поблагодарила команду Save Ukraine и всех партнеров, которые сделали эту спасательную миссию возможной.
Чтобы лучше разобраться в похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
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