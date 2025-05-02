Украина вернула еще 6 детей с временно оккупированных Россией территорий

Шестерым детям удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA.
Главные тезисы
- Шестерым детям удалось вернуться на подконтрольную территорию Украины благодаря инициативе Bring Kids Back UA.
- Среди возвращенных детей были случаи, когда доступ к медицинской помощи был ограничен из-за оккупации.
Шесть детей вернулись с ТОТ в Украину
Об этом сообщила операционная директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заровна.
Еще одна история, по ее словам, — девочки и ее мамы, которые отказывались получать российские документы, из-за чего стали мишенью постоянного психологического давления, шантажа и прямых угроз.
В конце концов ситуация стала настолько критической, что семья вынуждена была обратиться за помощью для эвакуации.
Она поблагодарила Офиса омбудсмена за содействие в организации спасательной миссии, а также Государству Катар.
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