Украина вернула еще 6 детей с временно оккупированных Россией территорий
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула еще 6 детей с временно оккупированных Россией территорий

дети
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Источник:  online.ua

Шестерым детям удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA.

Главные тезисы

  • Шестерым детям удалось вернуться на подконтрольную территорию Украины благодаря инициативе Bring Kids Back UA.
  • Среди возвращенных детей были случаи, когда доступ к медицинской помощи был ограничен из-за оккупации.

Шесть детей вернулись с ТОТ в Украину

Об этом сообщила операционная директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заровна.

Еще шестеро детей удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA. Среди возвращенных — семья с двумя детьми, долгое время жившая в оккупации. Младший ребенок имел проблемы со здоровьем, но доступа к необходимой медицинской помощи не было. Родители неоднократно пытались уехать самостоятельно, однако каждый раз сталкивались с препятствиями со стороны оккупационных властей.

Дарья Заровна

Дарья Заровна

Операционный директор Bring Kids Back UA

Еще одна история, по ее словам, — девочки и ее мамы, которые отказывались получать российские документы, из-за чего стали мишенью постоянного психологического давления, шантажа и прямых угроз.

В конце концов ситуация стала настолько критической, что семья вынуждена была обратиться за помощью для эвакуации.

Она поблагодарила Офиса омбудсмена за содействие в организации спасательной миссии, а также Государству Катар.

Чтобы лучше разобраться в похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.

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