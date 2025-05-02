Украина вернула еще 6 детей с временно оккупированных Россией территорий

Шесть детей вернулись с ТОТ в Украину

Об этом сообщила операционная директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заровна.

Еще шестеро детей удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA. Среди возвращенных — семья с двумя детьми, долгое время жившая в оккупации. Младший ребенок имел проблемы со здоровьем, но доступа к необходимой медицинской помощи не было. Родители неоднократно пытались уехать самостоятельно, однако каждый раз сталкивались с препятствиями со стороны оккупационных властей. Дарья Заровна Операционный директор Bring Kids Back UA

Еще одна история, по ее словам, — девочки и ее мамы, которые отказывались получать российские документы, из-за чего стали мишенью постоянного психологического давления, шантажа и прямых угроз.

В конце концов ситуация стала настолько критической, что семья вынуждена была обратиться за помощью для эвакуации.

Она поблагодарила Офиса омбудсмена за содействие в организации спасательной миссии, а также Государству Катар.