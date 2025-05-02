Україна повернула ще 6 дітей з тимчасово окупованих Росією територій
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула ще 6 дітей з тимчасово окупованих Росією територій

діти
Джерело:  online.ua

Шістьох дітей вдалося повернути на підконтрольну територію України у межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA.

Головні тези:

  • Ініціатива Bring Kids Back UA здійснила успішну операцію і повернула 6 дітей на підконтрольну територію України.
  • Серед повернених дітей були випадки, коли доступ до медичної допомоги був ускладнений через окупаційну владу.

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Про це повідомила операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Ще шістьох дітей вдалося повернути на підконтрольну територію України у межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA. Серед повернених — родина з двома дітьми, яка тривалий час жила в окупації. Молодша дитина мала проблеми зі здоров’ям, але доступу до необхідної медичної допомоги не було. Батьки неодноразово намагалися виїхати самостійно, однак щоразу стикалися з перешкодами з боку окупаційної влади.

Дарія Зарівна

Дарія Зарівна

Операційна директорка Bring Kids Back UA

Ще одна історія, за її словами, — дівчинки та її мами, які відмовлялися отримувати російські документи, через що стали мішенню постійного психологічного тиску, шантажу та прямих погроз.

Зрештою, ситуація стала настільки критичною, що родина змушена була звернутися по допомогу для евакуації.

Вона подякувала Офісу омбудсмена за сприяння в організації рятувальної місії, а також Державі Катар.

Щоб краще розібратися у темі викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.

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