Україна повернула ще 6 дітей з тимчасово окупованих Росією територій

Шестеро дітей повернулися з ТОТ в Україну

Про це повідомила операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Ще шістьох дітей вдалося повернути на підконтрольну територію України у межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA. Серед повернених — родина з двома дітьми, яка тривалий час жила в окупації. Молодша дитина мала проблеми зі здоров’ям, але доступу до необхідної медичної допомоги не було. Батьки неодноразово намагалися виїхати самостійно, однак щоразу стикалися з перешкодами з боку окупаційної влади. Дарія Зарівна Операційна директорка Bring Kids Back UA

Ще одна історія, за її словами, — дівчинки та її мами, які відмовлялися отримувати російські документи, через що стали мішенню постійного психологічного тиску, шантажу та прямих погроз.

Зрештою, ситуація стала настільки критичною, що родина змушена була звернутися по допомогу для евакуації.

Вона подякувала Офісу омбудсмена за сприяння в організації рятувальної місії, а також Державі Катар.