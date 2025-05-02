Україна повернула ще 6 дітей з тимчасово окупованих Росією територій

Шістьох дітей вдалося повернути на підконтрольну територію України у межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA.
Головні тези:
- Ініціатива Bring Kids Back UA здійснила успішну операцію і повернула 6 дітей на підконтрольну територію України.
- Серед повернених дітей були випадки, коли доступ до медичної допомоги був ускладнений через окупаційну владу.
Шестеро дітей повернулися з ТОТ в Україну
Про це повідомила операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.
Ще одна історія, за її словами, — дівчинки та її мами, які відмовлялися отримувати російські документи, через що стали мішенню постійного психологічного тиску, шантажу та прямих погроз.
Зрештою, ситуація стала настільки критичною, що родина змушена була звернутися по допомогу для евакуації.
Вона подякувала Офісу омбудсмена за сприяння в організації рятувальної місії, а також Державі Катар.
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