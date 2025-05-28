Украина вернула 11 детей с временно оккупированных Россией территорий

Еще 11 украинских детей на этой неделе благодаря усилиям команды Save Ukraine и при поддержке инициативы Президента Bring Kids Back UA удалось вывезти с временно оккупированных территорий, среди них двое сирот, двое детей украинских защитников и семья, которую война разъединила почти на четыре года.
Главные тезисы
- Спасение 11 украинских детей благодаря усилиям команды Save Ukraine и инициативе Президента Bring Kids Back UA.
- Среди вернувшихся детей — сироты, дети украинских защитников и разделенные семьи с трогательными историями возвращения.
- Руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба рассказал истории детей, вернувшихся из временно оккупированных территорий.
11 украинских детей вернулись с ВОТ на Родину
Истории детей, которых вернули из ТОТ, рассказал руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба.
Остап три года не видел своего отца — украинского военного, все это время защищавшего Украину. Его старший брат воевал рядом с папой и попал в плен, где провел 1111 дней. Теперь брат проходит реабилитацию. И Остап впервые за три года смог обнять двух родных людей.
Анатолий — ребенок-сирота. После того, как он нашел в лесу патроны, его избили и угнали прямо с урока в школе! Военные надели мешок на голову прямо в кабинете директора, связали руки и увезли его «на подвал», где его сильно избили. А за неделю до своего совершеннолетия он получил повестку. Вопрос об обучении парня никто даже не рассматривал, оккупанты предложили на выбор только род войск! К счастью, он вовремя обратился в нашу организацию.
Кулеба искренне поблагодарил партнеров из WeAreAllUkrainians, БФ "Хуманити", Reload Love, а также Объединенный центр по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины — за постоянную поддержку, веру и помощь.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей, смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.
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