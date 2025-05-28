Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованих Росією територій

Ще 11 українських дітей цього тижня завдяки зусиллям команди Save Ukraine та за підтримки ініціативи Президента Bring Kids Back UA вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Серед них — двоє сиріт, двоє дітей українських захисників і родина, яку війна розʼєднала майже на чотири роки.
Головні тези:
- Успішна операція повернення українських дітей з тимчасово окупованих територій була здійснена командою Save Ukraine і за підтримки Bring Kids Back UA.
- Дитини, які повернулись, включають сиріт, дітей українських захисників та розлучену родину, історії яких дуже вражають.
11 українських дітей повернулися з ТОТ на Батьківщину
Історії дітей, яких повернули з ТОТ, розповів керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба.
Остап три роки не бачив свого батька — українського військового, який увесь цей час захищав Україну. Його старший брат воював поруч із татом і потрапив у полон, де провів 1111 днів. Тепер брат проходить реабілітацію. І Остап вперше за три роки зміг обійняти двох рідних людей.
Анатолій — дитина-сирота. Після того, як він знайшов у лісі патрони, його побили й викрали прямо з уроку у школі! Військові вдягнули мішок на голову прямо в кабінеті директора, зв’язали руки й повезли його «на підвал», де його сильно побили. А за тиждень до свого повноліття він отримав повістку. Питання про навчання хлопця ніхто навіть не розглядав, окупанти запропонували на вибір лише рід військ! На щастя, він вчасно звернувся до нашої організації.
Кулеба щиро подякував партнерам з WeAreAllUkrainians, БФ “Хуманіті”, Reload Love, а також Обʼєднаному центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України — за постійну підтримку, віру та допомогу.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.
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