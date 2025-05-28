Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованих Росією територій

Ще 11 українських дітей цього тижня завдяки зусиллям команди Save Ukraine та за підтримки ініціативи Президента Bring Kids Back UA вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Серед них — двоє сиріт, двоє дітей українських захисників і родина, яку війна розʼєднала майже на чотири роки.

11 українських дітей повернулися з ТОТ на Батьківщину

Історії дітей, яких повернули з ТОТ, розповів керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Маргарита — захисниця «Азову», яка провела в російському полоні понад три роки. Разом із нею вийшов з Азовсталі її старший син — теж військовий. Вони потрапили в різні колонії, і мама довгий час не знала, чи він живий. Під час обміну вона випадково зустріла його в автобусі. Та була ще одна мрія — побачити молодшу донечку, яка залишилася ще крихіткою в окупації. Сьогодні ця мрія стала реальністю: мама знову поруч зі своїми дітьми й не вірить, що це більше не сон. Микола Кулеба Керівник Save Ukraine

Остап три роки не бачив свого батька — українського військового, який увесь цей час захищав Україну. Його старший брат воював поруч із татом і потрапив у полон, де провів 1111 днів. Тепер брат проходить реабілітацію. І Остап вперше за три роки зміг обійняти двох рідних людей.

Анатолій — дитина-сирота. Після того, як він знайшов у лісі патрони, його побили й викрали прямо з уроку у школі! Військові вдягнули мішок на голову прямо в кабінеті директора, зв’язали руки й повезли його «на підвал», де його сильно побили. А за тиждень до свого повноліття він отримав повістку. Питання про навчання хлопця ніхто навіть не розглядав, окупанти запропонували на вибір лише рід військ! На щастя, він вчасно звернувся до нашої організації.

Кулеба щиро подякував партнерам з WeAreAllUkrainians, БФ “Хуманіті”, Reload Love, а також Обʼєднаному центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України — за постійну підтримку, віру та допомогу.

Ми продовжуємо боротися — за кожну дитину. Поширити

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.