Украина вернула двух подростков с временно оккупированных Россией территорий

Еще двум украинским подросткам удалось вырваться из оккупации, благодаря инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA.
Главные тезисы
- Инициатива Bring Kids Back UA вернула двух украинских подростков, Карину и Кирилла, с оккупированных территорий.
- Партнеры Украинской сети по правам ребенка активно работали для обеспечения безопасного возвращения подростков на родину.
- Карина и Кирилл теперь находятся дома и стремятся к обычной жизни, задумываясь о будущих учебе и работе.
Украина вернула девочку и юношу с ВОТ
Об этом сообщила операционная директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна.
Кирилл остался сам в деревне, оказавшейся под оккупацией в начале полномасштабного вторжения. Исчезла связь, появились блокпосты, люди начали исчезать. Уехать самостоятельно было почти невозможно. Но благодаря работе наших партнеров Украинской сети по правам ребенка парню удалось найти безопасный маршрут. И сегодня он наконец-то рядом с родными.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей, смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.
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