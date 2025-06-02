Украина вернула двух подростков с временно оккупированных Россией территорий
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула двух подростков с временно оккупированных Россией территорий

Украина вернула двух подростков с временно оккупированных Россией территорий
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Источник:  online.ua

Еще двум украинским подросткам удалось вырваться из оккупации, благодаря инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA.

Главные тезисы

  • Инициатива Bring Kids Back UA вернула двух украинских подростков, Карину и Кирилла, с оккупированных территорий.
  • Партнеры Украинской сети по правам ребенка активно работали для обеспечения безопасного возвращения подростков на родину.
  • Карина и Кирилл теперь находятся дома и стремятся к обычной жизни, задумываясь о будущих учебе и работе.

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Об этом сообщила операционная директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна.

Карина почти все детство провела под оккупацией. Несмотря на пророссийскую обстановку, она никогда не сомневалась, что хочет жить в Украине. И в свои 18 уехала самостоятельно. Сегодня Карина уже дома и планирует найти работу и поступить в университет.

Дарья Заривна

Дарья Заривна

Операционный директор Bring Kids Back UA

Кирилл остался сам в деревне, оказавшейся под оккупацией в начале полномасштабного вторжения. Исчезла связь, появились блокпосты, люди начали исчезать. Уехать самостоятельно было почти невозможно. Но благодаря работе наших партнеров Украинской сети по правам ребенка парню удалось найти безопасный маршрут. И сегодня он наконец-то рядом с родными.

Продолжаем бороться за каждого ребенка. Не остановимся пока все украинские дети не будут дома и в безопасности.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей, смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.

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