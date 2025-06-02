Украина вернула двух подростков с временно оккупированных Россией территорий

Украина вернула девочку и юношу с ВОТ

Об этом сообщила операционная директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна.

Карина почти все детство провела под оккупацией. Несмотря на пророссийскую обстановку, она никогда не сомневалась, что хочет жить в Украине. И в свои 18 уехала самостоятельно. Сегодня Карина уже дома и планирует найти работу и поступить в университет. Дарья Заривна Операционный директор Bring Kids Back UA

Кирилл остался сам в деревне, оказавшейся под оккупацией в начале полномасштабного вторжения. Исчезла связь, появились блокпосты, люди начали исчезать. Уехать самостоятельно было почти невозможно. Но благодаря работе наших партнеров Украинской сети по правам ребенка парню удалось найти безопасный маршрут. И сегодня он наконец-то рядом с родными.

Продолжаем бороться за каждого ребенка. Не остановимся пока все украинские дети не будут дома и в безопасности. Поделиться

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей, смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.