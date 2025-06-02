Україна повернула двох підлітків з тимчасово окупованих Росією територій

Ще двом українським підліткам вдалося вирватися з окупації завдяки ініціативі Президента України Bring Kids Back UA.
Головні тези:
- Ініціатива Bring Kids Back UA вдало повернула двох українських підлітків з окупованих територій.
- Карина та Кирило змогли вийти з-під окупації завдяки роботі партнерів Української мережі за права дитини.
Україна повернула дівчинку та хлопця з ТОТ
Про це повідомила операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.
Кирило залишився сам у селі, яке опинилось під окупацією на початку повномасштабного вторгнення. Зник зв’язок, з’явилися блокпости, люди почали зникати. Виїхати самостійно було майже неможливо. Але завдяки роботі наших партнерів Української мережі за права дитини хлопцю вдалося знайти безпечний маршрут. І сьогодні він нарешті поруч із рідними.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.
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