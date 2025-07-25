Украина вернула группу детей с временно оккупированных Россией территорий
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула группу детей с временно оккупированных Россией территорий

Bring Kids Back UA
дети
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Еще одну группу украинских детей удалось спасти из оккупации в рамках инициативы Bring Kids Back UA и благодаря работе команды Save Ukraine и поддержке партнеров.

Главные тезисы

  • Украина вернула группу детей с оккупированных российскими силами территорий благодаря усилиям проектов Bring Kids Back UA и Save Ukraine.
  • Спасенные дети переживали страх, унижение и давление в оккупации, но теперь снова могут быть счастливы и чувствовать себя в безопасности.

Украина вернула несколько детей с ВОТ

Среди спасенных:

  • 13-летняя Елена, которую в оккупации заставили ходить в российскую школу. Вместо шестого класса ее принудительно отнесли к третьему и запретили разговаривать на украинском. Когда Елена с отцом попытались самостоятельно уехать, мужчину задержали, избили и обвинили в насилии только потому, что он сам воспитывал дочь.

  • 5-летний Назар, которого вопреки воле матери и самого мальчика увезли в РФ. Чтобы унести сына, его маме пришлось преодолеть долгий путь и множество испытаний. Сегодня Назар снова рядом с мамой — улыбается, играет и, кажется, впервые за долгое время чувствует покой.

  • 17-летний Виктор, уже не выдерживавший давления оккупационной реальности, Российская символика, пропаганда, запрет быть собой — все это постепенно убивало в нем веру в будущее.

  • 7-летний Сергей, чей отец на оккупированной территории попал в руки военных: его задержали на блокпосте, избивали и допрашивали более двух часов. После этого семья поняла, что оставаться значит рисковать жизнью — и прежде всего жизнью ребенка, который должен был вскоре идти в школу. Во время бегства, уже на безопасной территории, Сергей наклонился к маме и шепотом спросил: «Мама, теперь Украина — это уже не секрет?»

Эти дети прошли через страх, давление, унижение — и сегодня, наконец, в безопасности. Они снова могут быть детьми, дышать свободно и ощущать любовь рядом. Им помогают адаптироваться, оформить документы, пройти психологическую поддержку, восстановить связь с нормальной жизнью.

Благодарим наших партнеров Save Ukraine, WeAreAllUkrainians, БФ «Хуманити» и Объединенный центр по координации поиска и освобождения военнопленных и незаконно удерживаемых лиц.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей, смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.

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