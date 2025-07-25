Украина вернула группу детей с временно оккупированных Россией территорий

Среди спасенных:

13-летняя Елена, которую в оккупации заставили ходить в российскую школу. Вместо шестого класса ее принудительно отнесли к третьему и запретили разговаривать на украинском. Когда Елена с отцом попытались самостоятельно уехать, мужчину задержали, избили и обвинили в насилии только потому, что он сам воспитывал дочь.

5-летний Назар, которого вопреки воле матери и самого мальчика увезли в РФ. Чтобы унести сына, его маме пришлось преодолеть долгий путь и множество испытаний. Сегодня Назар снова рядом с мамой — улыбается, играет и, кажется, впервые за долгое время чувствует покой.

17-летний Виктор, уже не выдерживавший давления оккупационной реальности, Российская символика, пропаганда, запрет быть собой — все это постепенно убивало в нем веру в будущее.