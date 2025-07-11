Украина вернула подростка с временно оккупированной Россией территории

На подконтрольную правительству Украины территорию удалось вернуть еще одного ребенка. Об этом сообщила операционная директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна.

Украина спасла еще одного ребенка из ВОТ

Еще одного подростка удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Парень вырос в деревне, оказавшейся под оккупацией в первые дни полномасштабного вторжения. Из-за службы его старших братьев в ВСУ семья стала мишенью для постоянных проверок, обысков и угроз. А с приближением совершеннолетия возникла еще одна угроза — принудительный призыв в армию РФ. Дарья Заривна Операционный директор Bring Kids Back UA

Сегодня парень уже на свободной территории Украины и впервые за долгое время может говорить по-украински и строить свое будущее без страха.

Спасибо Украинской сети за права ребенка за помощь в спасении и поддержке семьи. Поделиться

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