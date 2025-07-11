Украина вернула подростка с временно оккупированной Россией территории
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула подростка с временно оккупированной Россией территории

дети
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Источник:  online.ua

На подконтрольную правительству Украины территорию удалось вернуть еще одного ребенка. Об этом сообщила операционная директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна.

Главные тезисы

  • Операция Bring Kids Back UA помогла вернуть подростка с временно оккупированной территории Россией на свободную землю Украины.
  • Парень, выросший в оккупации, теперь может строить свое будущее без страха благодаря усилиям украинских спасателей.
  • Украина спасла ребенка от постоянных проверок, угроз и принудительного призыва в армию РФ.

Украина спасла еще одного ребенка из ВОТ

Еще одного подростка удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Парень вырос в деревне, оказавшейся под оккупацией в первые дни полномасштабного вторжения. Из-за службы его старших братьев в ВСУ семья стала мишенью для постоянных проверок, обысков и угроз. А с приближением совершеннолетия возникла еще одна угроза — принудительный призыв в армию РФ.

Дарья Заривна

Дарья Заривна

Операционный директор Bring Kids Back UA

Сегодня парень уже на свободной территории Украины и впервые за долгое время может говорить по-украински и строить свое будущее без страха.

Спасибо Украинской сети за права ребенка за помощь в спасении и поддержке семьи.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей, смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.

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