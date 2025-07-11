Украина вернула подростка с временно оккупированной Россией территории

На подконтрольную правительству Украины территорию удалось вернуть еще одного ребенка. Об этом сообщила операционная директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна.
Главные тезисы
- Операция Bring Kids Back UA помогла вернуть подростка с временно оккупированной территории Россией на свободную землю Украины.
- Парень, выросший в оккупации, теперь может строить свое будущее без страха благодаря усилиям украинских спасателей.
- Украина спасла ребенка от постоянных проверок, угроз и принудительного призыва в армию РФ.
Украина спасла еще одного ребенка из ВОТ
Еще одного подростка удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.
Сегодня парень уже на свободной территории Украины и впервые за долгое время может говорить по-украински и строить свое будущее без страха.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей, смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.
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