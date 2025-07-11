Україна повернула підлітка з тимчасово окупованої Росією території
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула підлітка з тимчасово окупованої Росією території

діти
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Джерело:  online.ua

На підконтрольну уряду України територію вдалося повернути ще одного підлітка. Про це повідомила операційна директорка Bring Kids Back UA Дар'я Зарівна.

Головні тези:

  • Операція Bring Kids Back UA допомогла повернути ще одного підлітка з тимчасово окупованої території.
  • Хлопець, який опинився під окупацією в перші дні вторгнення, тепер може безпечно жити на вільній території України.

Україна врятувала ще одну дитину з ТОТ

Ще одного підлітка вдалося врятувати з тимчасово окупованої території в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Хлопець виріс у селі, яке опинилося під окупацією в перші дні повномасштабного вторгнення. Через службу його старших братів у ЗСУ родина стала мішенню для постійних перевірок, обшуків та погроз. А з наближенням повноліття з’явилася ще одна загроза — примусовий призов до армії РФ.

Дар'я Зарівна

Дар'я Зарівна

Операційна директорка Bring Kids Back UA

Сьогодні хлопець уже на вільній території України і вперше за довгий час може говорити українською та будувати своє майбутнє без страху.

Дякую Українській мережі за права дитини за допомогу в порятунку та підтримку родини.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.

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Категорія
Україна
Дата публікації
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діти

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