Україна повернула підлітка з тимчасово окупованої Росією території

На підконтрольну уряду України територію вдалося повернути ще одного підлітка. Про це повідомила операційна директорка Bring Kids Back UA Дар'я Зарівна.
Головні тези:
- Операція Bring Kids Back UA допомогла повернути ще одного підлітка з тимчасово окупованої території.
- Хлопець, який опинився під окупацією в перші дні вторгнення, тепер може безпечно жити на вільній території України.
Україна врятувала ще одну дитину з ТОТ
Ще одного підлітка вдалося врятувати з тимчасово окупованої території в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.
Сьогодні хлопець уже на вільній території України і вперше за довгий час може говорити українською та будувати своє майбутнє без страху.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.
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