Украина вернула еще одну группу детей с ВОТ

Еще одна группа детей спаслась с временно оккупированных территорий Украины в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA. Об этом сообщила операционная директор организации UA Дарья Заровна.
Главные тезисы
- Еще одна группа детей вернулась из ВОТ в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
- Дети были преследованы из-за своих взглядов и происхождения, и нуждаются в поддержке и реабилитации.
- Из-за отказа учиться в российской школе, детей преследовали оккупанты, проводили обыски и угрожали родителям.
Группу детей с ВОТ вернули в Украину
17-летнего парня преследовали из-за отказа учиться в российской школе — после доноса в ФСБ к их дому пришли с обыском, а маме угрожали лишением родительских прав.
В этой группе также трехлетняя девочка, почти всю жизнь проведшая в оккупации. Она испытывала издевательства из-за украинского языка, из-за чего начала заикаться и сейчас нуждается в помощи специалистов.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей, смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.
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