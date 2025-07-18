Украина вернула еще одну группу детей с ВОТ

Еще одна группа детей спаслась с временно оккупированных территорий Украины в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA. Об этом сообщила операционная директор организации UA Дарья Заровна.

Группу детей с ВОТ вернули в Украину

17-летнего парня преследовали из-за отказа учиться в российской школе — после доноса в ФСБ к их дому пришли с обыском, а маме угрожали лишением родительских прав.

Еще один подросток стал целью окупантов из-за того, что его отец и брат — украинские военные, в результате чего оккупанты проводили обыски у парня дома, допрашивали его и угрожали. Дарья Заровна Операционный директор Bring Kids Back UA

В этой группе также трехлетняя девочка, почти всю жизнь проведшая в оккупации. Она испытывала издевательства из-за украинского языка, из-за чего начала заикаться и сейчас нуждается в помощи специалистов.

Спасибо команде Save Ukraine за помощь в спасении семей и преданность нашей миссии вернуть домой каждого украинского ребенка и подарить им свободное счастливое детство. Поделиться

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей, смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.