Україна повернула ще одну групу дітей з ТОТ

Ще одна група дітей врятувалася з тимчасово окупованих територій України у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Про це повідомила операційна директорка організації UA Дар'я Зарівна.
Головні тези:
- Ще одна група дітей повернулася з Тимчасово Окупованих Територій (ТОТ) завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.
- Діти були переслідувані окупантами через їхні погляди та походження, що спровокувало обшуки та погрози.
- У групі також була трирічна дівчинка, яка потребує підтримки та реабілітації після знущань через українську мову.
Групу дітей з ТОТ повернули в Україну
17-річного хлопця переслідували через відмову навчатися в російській школі — після доносу в ФСБ до їхнього дому прийшли з обшуком, а мамі погрожували позбавленням батьківських прав.
У цій групі також трирічна дівчинка, яка майже все життя провела в окупації. Вона зазнавала знущань через українську мову, через що почала заїкатися й зараз потребує допомоги фахівців.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.
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