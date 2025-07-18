Україна повернула ще одну групу дітей з ТОТ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула ще одну групу дітей з ТОТ

діти
Джерело:  online.ua

Ще одна група дітей врятувалася з тимчасово окупованих територій України у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Про це повідомила операційна директорка організації UA Дар'я Зарівна.

Головні тези:

  • Ще одна група дітей повернулася з Тимчасово Окупованих Територій (ТОТ) завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.
  • Діти були переслідувані окупантами через їхні погляди та походження, що спровокувало обшуки та погрози.
  • У групі також була трирічна дівчинка, яка потребує підтримки та реабілітації після знущань через українську мову.

Групу дітей з ТОТ повернули в Україну

17-річного хлопця переслідували через відмову навчатися в російській школі — після доносу в ФСБ до їхнього дому прийшли з обшуком, а мамі погрожували позбавленням батьківських прав.

Ще один підліток став ціллю окупантів через те, що його батько і брат — українські військові, внаслідок чого окупанти проводили обшуки у хлопця вдома, допитували його та погрожували.

Дар'я Зарівна

Дар'я Зарівна

Операційна директорка Bring Kids Back UA

У цій групі також трирічна дівчинка, яка майже все життя провела в окупації. Вона зазнавала знущань через українську мову, через що почала заїкатися й зараз потребує допомоги фахівців.

Дякую команді Save Ukraine за допомогу у порятунку родин та відданість нашій місії — повернути додому кожну українську дитину та подарувати їм вільне щасливе дитинство.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.

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