Україна повернула ще одну групу дітей з ТОТ

Ще одна група дітей врятувалася з тимчасово окупованих територій України у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Про це повідомила операційна директорка організації UA Дар'я Зарівна.

Групу дітей з ТОТ повернули в Україну

17-річного хлопця переслідували через відмову навчатися в російській школі — після доносу в ФСБ до їхнього дому прийшли з обшуком, а мамі погрожували позбавленням батьківських прав.

Ще один підліток став ціллю окупантів через те, що його батько і брат — українські військові, внаслідок чого окупанти проводили обшуки у хлопця вдома, допитували його та погрожували. Дар'я Зарівна Операційна директорка Bring Kids Back UA

У цій групі також трирічна дівчинка, яка майже все життя провела в окупації. Вона зазнавала знущань через українську мову, через що почала заїкатися й зараз потребує допомоги фахівців.

Дякую команді Save Ukraine за допомогу у порятунку родин та відданість нашій місії — повернути додому кожну українську дитину та подарувати їм вільне щасливе дитинство. Поширити

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.