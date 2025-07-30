Україна повернула ще трьох дітей з ТОТ і Росії

З тимчасово окупованих Росією територій в Україну вдалося повернути ще одну групу дітей. Серед них підлітки, які продовжували здобувати освіту в українських школах онлайн, та дівчинка, яка роками не мала зв’язку з родиною, повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA.

Ще троє дітей повернулися в Україну з ТОТ і РФ

З окупації на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти підлітків 17 та 16 років, які після початку повномасштабного вторгнення опинилися під окупацією. Проте діти відмовлялися навчатися в російській школі — попри постійний тиск та ризики школярі здобували українську освіту онлайн.

Тепер обидва підлітки у безпеці та зможуть продовжити життя й навчання у вільній Україні.

Також в Україну повернулася восьмирічна дівчинка Марія (ім’я змінено з метою безпеки), якій протягом тривалого часу доводилося жити в Росії. Певний час вона не мала жодного зв’язку зі своєю родиною, тому її сім’я не знала, де вона перебуває та яка її доля.

Минулого року бабуся Марії звернулася по допомогу з організацією виїзду. Сьогодні Марія вже у вільній Україні разом з татом, дідусем і бабусею, які не бачилися з нею кілька років. Поширити

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.