Україна повернула ще трьох дітей з ТОТ і Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула ще трьох дітей з ТОТ і Росії

Bring Kids Back UA
діти

З тимчасово окупованих Росією територій в Україну вдалося повернути ще одну групу дітей. Серед них підлітки, які продовжували здобувати освіту в українських школах онлайн, та дівчинка, яка роками не мала зв’язку з родиною, повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA.

Головні тези:

  • Україна вдало повернула  групу дітей з окупованих територій, забезпечивши їм можливість продовження навчання в українських школах онлайн.
  • Діти під окупацією відмовлялися навчатися в російських школах і продовжували здобувати українську освіту онлайн, не дивлячись на тиск та ризики.
  • Серед повернутих є дівчинка, яка довгий час жила в Росії без зв'язку з родиною, а зараз вона разом з рідними вже у вільній Україні.

Ще троє дітей повернулися в Україну з ТОТ і РФ

З окупації на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти підлітків 17 та 16 років, які після початку повномасштабного вторгнення опинилися під окупацією. Проте діти відмовлялися навчатися в російській школі — попри постійний тиск та ризики школярі здобували українську освіту онлайн.

Тепер обидва підлітки у безпеці та зможуть продовжити життя й навчання у вільній Україні.

Також в Україну повернулася восьмирічна дівчинка Марія (ім’я змінено з метою безпеки), якій протягом тривалого часу доводилося жити в Росії. Певний час вона не мала жодного зв’язку зі своєю родиною, тому її сім’я не знала, де вона перебуває та яка її доля.

Минулого року бабуся Марії звернулася по допомогу з організацією виїзду. Сьогодні Марія вже у вільній Україні разом з татом, дідусем і бабусею, які не бачилися з нею кілька років.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.

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Категорія
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Україна повернула підлітка з тимчасово окупованої Росією території
діти
Категорія
Україна
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Україна повернула ще одну групу дітей з ТОТ
діти
Категорія
Україна
Дата публікації
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Україна повернула групу дітей з тимчасово окупованих Росією територій
Bring Kids Back UA
діти

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