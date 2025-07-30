Украина вернула еще троих детей из ВОТ и России
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула еще троих детей из ВОТ и России

Bring Kids Back UA
дети
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С временно оккупированных Россией территорий в Украину удалось вернуть еще одну группу детей. Среди них подростки, продолжавшие получать образование в украинских школах онлайн, и девочка, которая годами не имела связи с семьей, сообщили в инициативе Bring Kids Back UA.

Главные тезисы

  • Украина смогла вернуть еще троих детей из временно оккупированных Россией территорий.
  • Дети продолжали получать украинское образование онлайн, отказываясь учиться в российских школах.
  • Среди вернувшихся детей есть девочка, много лет проживавшая в России без контакта с семьей.

Еще трое детей вернулись в Украину из ВОТ и РФ

Из оккупации на подконтрольную Украине территорию удалось вывезти подростков 17 и 16 лет, которые после начала полномасштабного вторжения оказались под оккупацией.

Теперь оба подростка в безопасности и смогут продлить жизнь и обучение в свободной Украине.

Также в Украину вернулась восьмилетняя девочка Мария (имя изменено в целях безопасности), которой в течение длительного времени приходилось жить в России. Одно время она не имела никакой связи со своей семьей, поэтому ее семья не знала, где она находится и какая ее судьба.

В прошлом году бабушка Марии обратилась за помощью с организацией выезда. Сегодня Мария уже в свободной Украине вместе с папой, дедушкой и бабушкой, которые не виделись с ней несколько лет.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей, смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.

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Категория
Украина
Дата публикации
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Украина вернула подростка с временно оккупированной Россией территории
дети
Категория
Украина
Дата публикации
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Украина вернула еще одну группу детей с ВОТ
дети
Категория
Украина
Дата публикации
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Украина вернула группу детей с временно оккупированных Россией территорий
Bring Kids Back UA
дети

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