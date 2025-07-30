Украина вернула еще троих детей из ВОТ и России

С временно оккупированных Россией территорий в Украину удалось вернуть еще одну группу детей. Среди них подростки, продолжавшие получать образование в украинских школах онлайн, и девочка, которая годами не имела связи с семьей, сообщили в инициативе Bring Kids Back UA.

Еще трое детей вернулись в Украину из ВОТ и РФ

Из оккупации на подконтрольную Украине территорию удалось вывезти подростков 17 и 16 лет, которые после начала полномасштабного вторжения оказались под оккупацией.

Теперь оба подростка в безопасности и смогут продлить жизнь и обучение в свободной Украине.

Также в Украину вернулась восьмилетняя девочка Мария (имя изменено в целях безопасности), которой в течение длительного времени приходилось жить в России. Одно время она не имела никакой связи со своей семьей, поэтому ее семья не знала, где она находится и какая ее судьба.

В прошлом году бабушка Марии обратилась за помощью с организацией выезда. Сегодня Мария уже в свободной Украине вместе с папой, дедушкой и бабушкой, которые не виделись с ней несколько лет. Поделиться

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей, смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.