Украина вернула из ВОТ большую группу детей
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула из ВОТ большую группу детей

Bring Kids Back UA
дети
Большую группу украинских детей с оккупированных территорий удалось спасти в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA и благодаря работе команды Save Ukraine.

Главные тезисы

  • Инициатива Bring Kids Back UA и команда Save Ukraine помогли вернуть большую группу украинских детей из оккупированных территорий в безопасное место.
  • Дети с оккупированных территорий пережили принуждение и навязывание российской пропаганды, но им удалось спастись благодаря усилиям спасителей.

Большая группа украинских детей вернулась из ВОТ в Украину

За три года все эти дети пережили притеснения, принуждение и навязывание российской пропаганды.

  • 14-летняя Юлия и 9-летняя Ева остались в оккупации сиротами — их мама внезапно скончалась. Родственники хотели оформить опеку над сестрами, но оккупационные власти придумали причину затянуть время и забрать детей в интернат. К счастью, совершеннолетняя сестра Тамила обратилась за помощью и смогла вывезти девушек в безопасное место.

  • 9-летняя Яринка и 13-летний Макар за три года оккупации успели ощутить на себе все методы русского образования: каждое утро — гимн рф, еженедельно — "разговоры о важном", каждый праздник — рисунки и письма русским военным. На уроки к детям приходили солдаты, демонстрировавшие оружие и дроны. Отказаться от всего этого дети не могли, ведь родителям угрожали изъять детей. Однако семье все равно пришлось пережить унижение: когда родителям вручали российские паспорта, заставили их читать присягу на камеру.

  • Семья 17-летнего Давида — верующая. Его родители, несмотря на оккупацию, продолжали собирать общину дома. Папа возил людей из соседних деревень, проповедовал и проводил причастие. Парень с младшей сестрой вынужден был пойти на обучение в русскую школу, где от детей требовали участвовать в военной игре "Зарница". Но когда мама не пустила на мероприятие детей, ее вызвали на родительское собрание и публично унижали. Последней каплей стало то, что Давида поставили на военный учет, несмотря на проблемы с сердцем.

К счастью, все они смогли уехать на свободу. Сегодня все они проходят реабилитацию, получают пособие с документами и психологическую помощь и поддержку.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей, смотрите документальную ленту "Истерзанное детство", которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

