Україна повернула з ТОТ велику групу дітей

За понад три роки усі ці діти пережили утиски, примус та навʼязування російської пропаганди.

14-річна Юлія та 9-річна Єва залишилися в окупації сиротами — їхня мама раптово померла. Родичі хотіли оформити опіку над сестрами, але окупаційна влада вигадала причину, щоб затягнути час і забрати дітей в інтернат. На щастя, повнолітня сестра Таміла звернулася по допомогу і таки змогла вивезти дівчат у безпечне місце.

9-річна Яринка і 13-річний Макар за три роки окупації встигли відчути на собі усі методи російської освіти: щоранку — гімн рф, щотижня — “разговори о важном”, щосвята — малюнки та листи російським військовим. На уроки до дітей приходили солдати, які демонстрували зброю та дрони. Відмовитися від усього цього діти не могли, адже батькам погрожували вилучити дітей. Однак сімʼї все одно довелося пережити приниження: коли батькам вручали російські паспорти, то змусили їх читати присягу на камеру.