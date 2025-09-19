Україна повернула трьох підлітків з тимчасово окупованих РФ територій

Ще трьох підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA та завдяки допомозі Української мережі за права дитини та волонтерської ініціативи Humanity.

В Україну повернули трьох підлітків із ТОТ

18-річна дівчина разом із мамою довгий час намагалися самотужки виїхати з окупованого Криму. Родині бракувало коштів на дорогу. Вони постійно змінювали місце проживання, аби уникнути переслідувань.

Також повернулась 19-річна дівчина, яка жила в окупації з 2022 року. Після закінчення школи її змушували вступати до університету в Криму чи РФ, проте вона мріяла повернутися на підконтрольну територію України, і тут здобути вищу освіту. Поширити

Третій з врятованих — 19-річний хлопець, який мріяв виїхати з окупації, але боявся наважитися на цей крок. Він боявся, що на якомусь блокпосту його затримають, примусово мобілізують до армії РФ і змусять воювати проти власної держави.

На щастя, сьогодні вони вже у безпеці й отримують допомогу — від відновлення документів до психологічної підтримки.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA: