Україна повернула 16 дітей з тимчасово окупованих РФ територій

Ще 16 українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій в межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA та завдяки допомозі команди Save Ukraine.

16 українських дітей повернулися додому з ТОТ

15-річна Поліна дивом вирвалася з окупації разом із тіткою. Її мама, тато і старший брат уже понад 2 роки перебувають у полоні. Росіяни сфабрикували проти них справи та засудили за «шпигунство» більш ніж на 15 років.

14-річна Валерія та її 7-річна сестра Аліна досі згадують ніч, коли їхній дім згорів дотла. Полум’я знищило все, навіть документи. Сім’я залишилася лише з тим, у що була вдягнена.

15-річна Вікторія разом із батьками останні три роки жила майже весь час замкненою в чотирьох стінах. Вони виходили з дому лише у крайньому разі, аби не привертати уваги окупантів. Щодня родина жила у страху, що у двері постукають і заберуть дітей силоміць.

10-річного Мирослава окупаційна влада намагалася незаконно відібрати у рідних батьків. Представники окупаційної «служби опіки» вимагали оформити «опіку». Вони шантажували маму хлопчика та стверджували, що хлопчик за надуманими причинами не може жити з рідними батьками.

На щастя, усі врятовані діти й родини зараз у безпеці, отримують психологічну підтримку, відновлюють документи та вчаться знову жити звичайним життям.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA: