Украина вернула 16 детей с временно оккупированных РФ территорий

Еще 16 украинских детей удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA и благодаря помощи команды Save Ukraine.

16 украинских детей вернулись домой с ВТО

15-летняя Полина чудом вырвалась из оккупации вместе с тетей. Ее мама, папа и старший брат уже более 2 лет находятся в плену. Россияне сфабриковали против них дела и осудили за «шпионаж» более чем на 15 лет.

14-летняя Валерия и ее 7-летняя сестра Алина до сих пор вспоминают ночь, когда их дом сгорел дотла. Пламя уничтожило все, даже документы. Семья осталась только с тем, во что была одета.

15-летняя Виктория вместе с родителями последние три года жила почти все время запертой в четырех стенах. Они выходили из дома только в крайнем случае, чтобы не привлекать внимание окупантов. Каждый день семья жила в страхе, что в дверь постучатся и заберут детей насильно.

10-летнего Мирослава оккупационные власти пытались незаконно отобрать у родителей. Представители оккупационной службы опеки требовали оформить опеку. Они шантажировали маму мальчика и утверждали, что мальчик по надуманным причинам не может жить с родителями.

К счастью все спасенные дети и семьи сейчас в безопасности, получают психологическую поддержку, восстанавливают документы и учатся снова жить обычной жизнью.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA: