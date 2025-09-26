Украина вернула троих юношей из ВОТ — кто помог
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула троих юношей из ВОТ — кто помог

Bring Kids Back UA
дети
Читати українською

Еще троих молодых людей удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря помощи Украинской сети за права ребенка и волонтерской инициативе Humanity.

Главные тезисы

  • Трое юношей были спасены с оккупированных территорий благодаря усилиям Украинской сети за права ребенка и волонтерской инициативе Humanity.
  • Молодые люди теперь находятся на свободной территории Украины, где получают поддержку, образование и новые возможности для создания своего будущего без страха и давления.

Украина вернула трех молодых людей из ВТО

18-летний Никита провел в оккупации все свои школьные годы. Его лишили возможности нормально учиться и выбирать свое будущее, и он чувствовал, что его жизнь остановилась.

19-летний Виктор заставлялся пойти на «работу» в структурах оккупационной администрации. Фактически это означало полную утрату свободы и жизни по чужим правилам.

20-летний Андрей постоянно жил в страхе перед принудительной мобилизацией в армию РФ. Ему приходилось прятаться, чтобы избежать повестки, ведь его ровесников уже пытались забрать в армию окупантов.

Сегодня Никита, Виктор и Андрей уже находятся на свободной территории Украины. Здесь они получают необходимую помощь: от оформления документов и психологической поддержки к доступу к обучению и новым возможностям для жизни. Теперь они могут планировать свое будущее в собственной стране без страха и давления.

Спасибо Украинской сети за права ребенка и инициативе Humanity за помощь в спасении этих ребят.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула из ВОТ большую группу детей
Bring Kids Back UA
дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула 16 детей с временно оккупированных РФ территорий
Bring Kids Back UA
дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула трех подростков с временно оккупированных РФ территорий
Bring Kids Back UA
Украина вернула трех подростков с временно оккупированных РФ территорий

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?