Украина вернула троих юношей из ВОТ — кто помог

Еще троих молодых людей удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря помощи Украинской сети за права ребенка и волонтерской инициативе Humanity.

Украина вернула трех молодых людей из ВТО

18-летний Никита провел в оккупации все свои школьные годы. Его лишили возможности нормально учиться и выбирать свое будущее, и он чувствовал, что его жизнь остановилась.

19-летний Виктор заставлялся пойти на «работу» в структурах оккупационной администрации. Фактически это означало полную утрату свободы и жизни по чужим правилам. Поделиться

20-летний Андрей постоянно жил в страхе перед принудительной мобилизацией в армию РФ. Ему приходилось прятаться, чтобы избежать повестки, ведь его ровесников уже пытались забрать в армию окупантов.

Сегодня Никита, Виктор и Андрей уже находятся на свободной территории Украины. Здесь они получают необходимую помощь: от оформления документов и психологической поддержки к доступу к обучению и новым возможностям для жизни. Теперь они могут планировать свое будущее в собственной стране без страха и давления.

Спасибо Украинской сети за права ребенка и инициативе Humanity за помощь в спасении этих ребят.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA: