Україна повернула трьох юнаків з ТОТ — хто допоміг

Ще трьох молодих людей вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки допомозі Українська мережа за права дитини і волонтерської ініціативи Humanity.
Головні тези:
- Ініціативи Bring Kids Back UA, Української мережі за права дитини та ініціативи Humanity спільно врятували трьох юнаків з Тимчасово окупованих територій.
- Нікіта, Віктор і Андрій повернулися на свободу після довгих років під контролем окупантів, де їм було позбавлено свободи та можливості нормального життя.
Україна повернула трьох молодих людей з ТОТ
18-річний Нікіта провів в окупації всі свої шкільні роки. Його позбавили можливості нормально навчатися й обирати своє майбутнє, і він відчував, ніби його життя зупинилося.
20-річний Андрій постійно жив у страху перед примусовою мобілізацією до армії РФ. Йому доводилося ховатися, щоб уникнути повістки, адже його ровесників уже намагалися забрати до армії окупантів.
Сьогодні Нікіта, Віктор та Андрій уже на вільній території України. Тут вони отримують необхідну допомогу: від оформлення документів і психологічної підтримки до доступу до навчання та нових можливостей для життя. Тепер вони можуть планувати своє майбутнє у власній країні — без страху й тиску.
Дякуємо Українській мережі за права дитини та ініціативі Humanity за допомогу у порятунку цих хлопців.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
