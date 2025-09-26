Україна повернула трьох юнаків з ТОТ — хто допоміг

Ще трьох молодих людей вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки допомозі Українська мережа за права дитини і волонтерської ініціативи Humanity.

Україна повернула трьох молодих людей з ТОТ

18-річний Нікіта провів в окупації всі свої шкільні роки. Його позбавили можливості нормально навчатися й обирати своє майбутнє, і він відчував, ніби його життя зупинилося.

19-річного Віктора змушували піти на «роботу» в структурах окупаційної адміністрації. Фактично це означало повну втрату свободи та життя за чужими правилами. Поширити

20-річний Андрій постійно жив у страху перед примусовою мобілізацією до армії РФ. Йому доводилося ховатися, щоб уникнути повістки, адже його ровесників уже намагалися забрати до армії окупантів.

Сьогодні Нікіта, Віктор та Андрій уже на вільній території України. Тут вони отримують необхідну допомогу: від оформлення документів і психологічної підтримки до доступу до навчання та нових можливостей для життя. Тепер вони можуть планувати своє майбутнє у власній країні — без страху й тиску.

Дякуємо Українській мережі за права дитини та ініціативі Humanity за допомогу у порятунку цих хлопців.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA: