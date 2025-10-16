Україна повернула ще 8 дітей та підлітків із ТОТ

Вісім дітей і підлітків минулого тижня вдалося врятувати з російської окупації.
Головні тези:
- Україна врятувала 8 дітей і підлітків від російської окупації в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.
- Діти та підлітки пережили жорстокі обставини під час втечі від окупантів, проте зараз вони у безпеці та отримують підтримку.
- Російські окупанти вчиняли акти насильства та тиску на врятованих дітей, змушуючи їх переживати страшні та травматичні ситуації.
Україна повернула групу дітей з ТОТ
Це стало можливим у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки допомозі команди Save Ukraine та підтримці інших партнерів.
Серед врятованих:
Півторарічний Ярослав, якого ледь не відібрали у мами на фільтраційному пункті. Працівники ФСБ знайшли в її телефоні контакт із військовим ЗСУ та погрожували розлученням із дитиною. А на початку вторгнення росіяни під виглядом “евакуації” вивезли Мирославу з родиною до ангара, де змусили їх оформити російські документи.
17-річна Поліна стала свідком жорстоких побиттів і допитів своїх близьких людей російськими військовими, коли ті увірвалися до їхнього будинку.
16-річна Злата та 13-річна Єва пережили цькування в російській школі через те, що говорили українською. Крім того, окупанти примусово записали Єву до “двіженія пєрвих” — організації, що мілітаризує дітей і готує їх до служби в армії держави-агресора. Їхню старшу повнолітню сестру з дитиною окупанти також “евакуювали” до Росії, де вона потрапила до психіатричної лікарні.
Батько 10-річного Матвія відмовився від російських документів і самостійно навчав сина за українською шкільною програмою. Щоб уберегти його від російської школи, батько роками ховав сина вдома, не дозволяючи навіть виходити на вулицю. Коли до їхнього двору приходили російські військові, хлопчик удавав, що спить, аби його не знайшли.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-