Україна повернула ще 8 дітей та підлітків із ТОТ

Це стало можливим у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки допомозі команди Save Ukraine та підтримці інших партнерів.

Серед врятованих:

Півторарічний Ярослав, якого ледь не відібрали у мами на фільтраційному пункті. Працівники ФСБ знайшли в її телефоні контакт із військовим ЗСУ та погрожували розлученням із дитиною. А на початку вторгнення росіяни під виглядом “евакуації” вивезли Мирославу з родиною до ангара, де змусили їх оформити російські документи.

17-річна Поліна стала свідком жорстоких побиттів і допитів своїх близьких людей російськими військовими, коли ті увірвалися до їхнього будинку.

16-річна Злата та 13-річна Єва пережили цькування в російській школі через те, що говорили українською. Крім того, окупанти примусово записали Єву до “двіженія пєрвих” — організації, що мілітаризує дітей і готує їх до служби в армії держави-агресора. Їхню старшу повнолітню сестру з дитиною окупанти також “евакуювали” до Росії, де вона потрапила до психіатричної лікарні.