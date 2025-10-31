Атака РФ по рынку Херсона — количество пострадавших возросло

Число пострадавших из-за утреннего российского удара по Днепровскому району возросло на 7 человек. Два человека, к сожалению, погибли.
Главные тезисы
- После российской атаки по Херсону количество пострадавших увеличилось на 7 человек, два из которых погибли.
- Среди раненых есть мужчины и женщины разного возраста с различными видами минно-взрывных травм и контузий.
Еще семь человек получили ранения из-за российского артобстрела Херсона
Стало известно еще о 7 раненых:
Мужчины, 48 и 51 лет, получили минно-взрывные травмы и контузии. Состояние пострадавших — легкое. Лечатся амбулаторно.
У 73-летней женщины минно-взрывная травма и контузия. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.
Женщины, 53 и 57 лет, получили минно-взрывные травмы и обломочные ранения руки и плеча. Им предоставили необходимую медпомощь и назначили амбулаторное лечение.
В больницу обратилась 48-летняя херсонка, пострадавшая из-за обстрела Днепровского района. У нее диагностировали минно-взрывную и черепно-мозговую мозговую травму, сотрясение головного мозга и контузию.
За медпомощью обратился 51-летний мужчина. Он получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга и контузию. Лечится амбулаторно.
