Атака РФ по рынку Херсона — количество пострадавших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ по рынку Херсона — количество пострадавших возросло

Херсонская ОВА
Херсон
Читати українською

Число пострадавших из-за утреннего российского удара по Днепровскому району возросло на 7 человек. Два человека, к сожалению, погибли.

Главные тезисы

  • После российской атаки по Херсону количество пострадавших увеличилось на 7 человек, два из которых погибли.
  • Среди раненых есть мужчины и женщины разного возраста с различными видами минно-взрывных травм и контузий.

Еще семь человек получили ранения из-за российского артобстрела Херсона

Стало известно еще о 7 раненых:

  • Мужчины, 48 и 51 лет, получили минно-взрывные травмы и контузии. Состояние пострадавших — легкое. Лечатся амбулаторно.

  • У 73-летней женщины минно-взрывная травма и контузия. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

  • Женщины, 53 и 57 лет, получили минно-взрывные травмы и обломочные ранения руки и плеча. Им предоставили необходимую медпомощь и назначили амбулаторное лечение.

  • В больницу обратилась 48-летняя херсонка, пострадавшая из-за обстрела Днепровского района. У нее диагностировали минно-взрывную и черепно-мозговую мозговую травму, сотрясение головного мозга и контузию.

  • За медпомощью обратился 51-летний мужчина. Он получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга и контузию. Лечится амбулаторно.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Сознательный удар". Зеленский отреагировал на атаку РФ по детской больнице Херсона
Владимир Зеленский
Херсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия обстреляла из артиллерии рынок в Херсоне — есть погибшие и раненые
Херсонская ГВА
Херсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина спасла еще двоих детей из ТОТ Херсонщины
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
дети

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?