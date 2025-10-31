Атака РФ по рынку Херсона — количество пострадавших возросло

Стало известно еще о 7 раненых:

Мужчины, 48 и 51 лет, получили минно-взрывные травмы и контузии. Состояние пострадавших — легкое. Лечатся амбулаторно.

У 73-летней женщины минно-взрывная травма и контузия. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Женщины, 53 и 57 лет, получили минно-взрывные травмы и обломочные ранения руки и плеча. Им предоставили необходимую медпомощь и назначили амбулаторное лечение.

В больницу обратилась 48-летняя херсонка, пострадавшая из-за обстрела Днепровского района. У нее диагностировали минно-взрывную и черепно-мозговую мозговую травму, сотрясение головного мозга и контузию.