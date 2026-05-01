Атака шахедів РФ по Тернополю — 10 постраждалих, пошкоджено інфраструктуру

Удень 1 травня Тернопіль масовано атакували російські шахеди. Наразі відомо про руйнування обєктів інфраструктури і промислових підприємств. Поранено 10 містян.

Росія атакувала Тернопіль: є постраждалі

На місці працюють відповідні служби. На даний момент відомо про 10 поранених, серед них є у важкому стані. Про загиблих інформації немає. Постраждалим надається медична допомога.

Частково відсутня електроенергія в частині мікрайонів міста. Над відновленням працюють ремонтні бригади.

Орієнтовно за годину по місту випустили 60 БпЛА. За попередньою інформацією, у Тернополі зафіксовано падіння уламків, також виникла пожежа. Над містом здіймається густий дим.

Повідомляють про постраждалих, кількість ще невідома.