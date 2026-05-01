Атака шахедів РФ по Тернополю — 10 постраждалих, пошкоджено інфраструктуру
Удень 1 травня Тернопіль масовано атакували російські шахеди. Наразі відомо про руйнування обєктів інфраструктури і промислових підприємств. Поранено 10 містян.

Головні тези:

  • Російські шахеди атакували Тернопіль, що призвело до руйнувань інфраструктури та промислових об'єктів.
  • У результаті атаки стало відомо про 10 поранених містян, серед яких є особи у важкому стані, проте інформації про загиблих немає.

Росія атакувала Тернопіль: є постраждалі

Є влучання у промислові та інфраструктурні обʼєкти Тернополя.

На місці працюють відповідні служби. На даний момент відомо про 10 поранених, серед них є у важкому стані. Про загиблих інформації немає. Постраждалим надається медична допомога.

Частково відсутня електроенергія в частині мікрайонів міста. Над відновленням працюють ремонтні бригади.

Орієнтовно за годину по місту випустили 60 БпЛА. За попередньою інформацією, у Тернополі зафіксовано падіння уламків, також виникла пожежа. Над містом здіймається густий дим.

Повідомляють про постраждалих, кількість ще невідома. Частина Тернополя залишилася без електроенергії.

Містян закликають не підходити до збитих або пошкоджених дронів – вони можуть містити вибухові речовини.

Атака РФ на Тернопіль — загинули 34 людини
РФ атакувала Черкаську та Тернопільську області — загинули 4 людини
Росія масовано атакує Тернопіль дронами
