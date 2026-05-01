Атака шахедів РФ по Тернополю — 10 постраждалих, пошкоджено інфраструктуру

Удень 1 травня Тернопіль масовано атакували російські шахеди. Наразі відомо про руйнування обєктів інфраструктури і промислових підприємств. Поранено 10 містян.
Головні тези:
- Російські шахеди атакували Тернопіль, що призвело до руйнувань інфраструктури та промислових об'єктів.
- У результаті атаки стало відомо про 10 поранених містян, серед яких є особи у важкому стані, проте інформації про загиблих немає.
Росія атакувала Тернопіль: є постраждалі
Є влучання у промислові та інфраструктурні обʼєкти Тернополя.
Частково відсутня електроенергія в частині мікрайонів міста. Над відновленням працюють ремонтні бригади.
Орієнтовно за годину по місту випустили 60 БпЛА. За попередньою інформацією, у Тернополі зафіксовано падіння уламків, також виникла пожежа. Над містом здіймається густий дим.
Повідомляють про постраждалих, кількість ще невідома. Частина Тернополя залишилася без електроенергії.
