Атака шахедов РФ по Тернополю — 10 пострадавших, повреждена инфраструктура

Днем 1 мая Тернополь массированно атаковали российские шахеды. В настоящее время известно о разрушении объектов инфраструктуры и промышленных предприятий. Ранены 10 горожан.
Главные тезисы
- Атака российских шахедов на Тернополь привела к повреждению инфраструктуры и промышленных объектов.
- 10 горожан пострадали в результате атаки, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
Россия атаковала Тернополь: есть пострадавшие
Есть попадание в промышленные и инфраструктурные объекты Тернополя.
Отчасти отсутствует электроэнергия в части микроонов города. Над возобновлением работают ремонтные бригады.
Ориентировочно через час по городу выпустили 60 БпЛА. По предварительной информации, в Тернополе зафиксировано падение обломков, также возник пожар. Над городом возвышается густой дым.
Сообщают о пострадавших, количество еще неизвестно. Часть Тернополя осталась без электроэнергии.
