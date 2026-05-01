Атака шахедов РФ по Тернополю — 10 пострадавших, повреждена инфраструктура

Источник:  online.ua

Днем 1 мая Тернополь массированно атаковали российские шахеды. В настоящее время известно о разрушении объектов инфраструктуры и промышленных предприятий. Ранены 10 горожан.

Россия атаковала Тернополь: есть пострадавшие

Есть попадание в промышленные и инфраструктурные объекты Тернополя.

На месте работают соответствующие службы. На данный момент известно о 10 раненых, среди них в тяжелом состоянии. О погибших нет информации. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Отчасти отсутствует электроэнергия в части микроонов города. Над возобновлением работают ремонтные бригады.

Ориентировочно через час по городу выпустили 60 БпЛА. По предварительной информации, в Тернополе зафиксировано падение обломков, также возник пожар. Над городом возвышается густой дым.

Сообщают о пострадавших, количество еще неизвестно. Часть Тернополя осталась без электроэнергии.

Горожане призывают не подходить к взбитым или поврежденным дронам — они могут содержать взрывчатые вещества.

