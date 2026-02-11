Атаки РФ пошкодили до 10 ГВт генеруючих потужностей енергосистеми України

Серія нещодавніх атак РФ на енергосистему вивела з ладу до 10 ГВт генеруючих потужностей в енергомережі. Деякі об'єкти не зможуть відновити навіть до початку наступного опалювального сезону.

Зеленський розкрив стан енергосистеми України після атак РФ

За словами Президента України Володимира Зеленського, атаки РФ призвели до щоденного дефіциту електроенергії, який досягає 5-6 ГВт у пікові години навантаження.

Деякі об'єкти, пошкоджені терактами окупантів, не вдасться відновити до наступного опалювального сезону.

Щодо відновлення того, що зруйнувала РФ - Зеленський закликав не дати оптимізму щодо прогресу в мирних переговорах затьмарити реальні проблеми фінансування, з якими стикається Україна.

Наразі сфера відновлення та сфера підтримки військового потенціалу для стримування будь-якого майбутнього нападу Росії вимагають багато грошей. Без чітких джерел фінансування в Україні може настати економічний шок. А для реконструкції, соціальних витрат та підтримки армії протягом наступних років потрібні мільярди доларів. Поширити

Це вимагатиме чіткого механізму фінансування за участю Європи, оскільки навіть потенційне фінансування із заморожених активів російського центрального банку не покриє потреб у довгостроковій перспективі.