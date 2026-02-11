Атаки РФ повредили до 10 ГВт генерирующих мощностей энергосистемы Украины

Серия недавних атак РФ на энергосистему вывела из строя до 10 ГВт генерирующих мощностей в сети. Некоторые объекты не могут восстановить даже до начала следующего отопительного сезона.
Главные тезисы
- Атаки РФ повредили до 10 ГВт генерирующих мощностей в энергосистеме Украины, вызывая ежедневный дефицит электроэнергии.
- Зеленский выразил обеспокоенность состоянием энергосистемы и необходимостью финансирования для восстановления поврежденных объектов.
Зеленский раскрыл состояние энергосистемы Украины после атак РФ
По словам Президента Украины Владимира Зеленского, атаки РФ привели к ежедневному дефициту электроэнергии, достигающему 5-6 ГВт в пиковые часы нагрузки.
Некоторые объекты, поврежденные терактами окупантов, не удастся восстановить до следующего отопительного сезона.
Относительно возобновления разрушившей РФ — Зеленский призвал не дать оптимизма относительно прогресса в мирных переговорах затмить реальные проблемы финансирования, с которыми сталкивается Украина.
Это потребует четкого механизма финансирования с участием Европы, поскольку даже потенциальное финансирование из замороженных активов российского центрального банка не покроет потребности в долгосрочной перспективе.
Напомним, между тем в Европарламенте во время дебатов приравняли "холодомор", который Россия устроила в Украине, к геноциду. Евродепутаты также призвали ввести новые санкции против РФ и увеличить поставки средств ПВО для Киева.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-