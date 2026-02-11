Атаки РФ повредили до 10 ГВт генерирующих мощностей энергосистемы Украины

Серия недавних атак РФ на энергосистему вывела из строя до 10 ГВт генерирующих мощностей в сети. Некоторые объекты не могут восстановить даже до начала следующего отопительного сезона.

Зеленский раскрыл состояние энергосистемы Украины после атак РФ

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, атаки РФ привели к ежедневному дефициту электроэнергии, достигающему 5-6 ГВт в пиковые часы нагрузки.

Некоторые объекты, поврежденные терактами окупантов, не удастся восстановить до следующего отопительного сезона.

Относительно возобновления разрушившей РФ — Зеленский призвал не дать оптимизма относительно прогресса в мирных переговорах затмить реальные проблемы финансирования, с которыми сталкивается Украина.

Пока сфера восстановления и сфера поддержки военного потенциала для сдерживания любого будущего нападения России требуют много денег. Без четких источников финансирования в Украине может последовать экономический шок. А для реконструкции, социальных расходов и поддержки армии в течение следующих лет требуются миллиарды долларов. Поделиться

Это потребует четкого механизма финансирования с участием Европы, поскольку даже потенциальное финансирование из замороженных активов российского центрального банка не покроет потребности в долгосрочной перспективе.