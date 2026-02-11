Атаки РФ повредили до 10 ГВт генерирующих мощностей энергосистемы Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Атаки РФ повредили до 10 ГВт генерирующих мощностей энергосистемы Украины

Украина
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Серия недавних атак РФ на энергосистему вывела из строя до 10 ГВт генерирующих мощностей в сети. Некоторые объекты не могут восстановить даже до начала следующего отопительного сезона.

Главные тезисы

  • Атаки РФ повредили до 10 ГВт генерирующих мощностей в энергосистеме Украины, вызывая ежедневный дефицит электроэнергии.
  • Зеленский выразил обеспокоенность состоянием энергосистемы и необходимостью финансирования для восстановления поврежденных объектов.

Зеленский раскрыл состояние энергосистемы Украины после атак РФ

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, атаки РФ привели к ежедневному дефициту электроэнергии, достигающему 5-6 ГВт в пиковые часы нагрузки.

Некоторые объекты, поврежденные терактами окупантов, не удастся восстановить до следующего отопительного сезона.

Относительно возобновления разрушившей РФ — Зеленский призвал не дать оптимизма относительно прогресса в мирных переговорах затмить реальные проблемы финансирования, с которыми сталкивается Украина.

Пока сфера восстановления и сфера поддержки военного потенциала для сдерживания любого будущего нападения России требуют много денег. Без четких источников финансирования в Украине может последовать экономический шок. А для реконструкции, социальных расходов и поддержки армии в течение следующих лет требуются миллиарды долларов.

Это потребует четкого механизма финансирования с участием Европы, поскольку даже потенциальное финансирование из замороженных активов российского центрального банка не покроет потребности в долгосрочной перспективе.

Напомним, между тем в Европарламенте во время дебатов приравняли "холодомор", который Россия устроила в Украине, к геноциду. Евродепутаты также призвали ввести новые санкции против РФ и увеличить поставки средств ПВО для Киева.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская энергосистема понесла убытки на 100 млн евро из-за последних обстрелов РФ
Пожар
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атакует ракетами Украину — под ударом энергосистема
Россия массированно атакует ракетами Украину — под ударом энергосистема
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация с электроснабжением в Украине остается очень сложной — Минэнерго
Министерство энергетики Украины
энергосистема

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?