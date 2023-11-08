АТЕШ виявили у Москві новий ракетний завод — фото та відео

Партизанам вдалося розвідати новий ракетний завод у столиці РФ. Його розташували у спальному районі, за 500 метрів від житлових будинків.

У Москві серед житлових будинків відкрили ракетний завод

Як повідомили в АТЕШ, новий ракетний завод розташований у московському спальному районі Некрасівка, на території індустріального парку «Руднево».

На території заводу окупанти планують збирати та проводити випробування ракет різного типу, насамперед ракет протиповітряної оборони. Територія займає майже 100 тис. кв. метрів.

Рашисти навіть у цьому випадку не пропустили шансу прикритися цивільними, адже об'єкт розташований у спальному районі, за 500 метрів від житлових будинків, – повідомили в АТЕШ. Поширити

Окупанти заявляють, що планують запустити виробництво ракет лише до жовтня 2024 року, але за інформацією партизанів на заводі вже виробляються ударні безпілотники та компоненти до ракет.

Тому отримана інформація буде використана для знищення згаданого військового об'єкту, – зазначили в АТЕШ. Поширити

Випробування ракет у РФ пройшли невдало

1 листопада Росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Так само невдало завершився випробувальний запуск ракети "Булава" 25 жовтня.

Зазначається, що запуск ракети "Ярс" відбувся з аеродрому "Плєсєцк" Архангельської області. За даними ГУР, ракета збилась з курсу.

Так само невдало 25 жовтня завершився випробувальний запуск з підводного ракетного крейсера "Борей" балістичної ракети РСМ-56 "Булава", що вкотре засвідчило її ненадійність.

Серйозні проблеми Росія має також із важкою МБР РС-28 "Сармат" шахтного базування – це один з ключових проєктів в оголошеному агресором процесі модернізації стратегічних ядерних сил РФ.

Запуск російської ракети "Ярс" відбувся з аеродрому "Плєсєцк" Архангельської області – ракета збилась з курсу. Так само невдало завершився випробувальний запуск з підводного ракетного крейсера "Борей" балістичної ракети РСМ-56 "Булава". Поширити

Зрештою, ракету прийняли на озброєння лише у вересні 2023 року – після першого і єдиного повноцінного випробування, проведеного у квітні цього року.