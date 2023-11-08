АТЕШ обнаружили в Москве новый ракетный завод – фото и видео

Партизанам удалось разведать новый ракетный завод в столице РФ. Его расположили в спальном районе, в 500 метрах от жилых домов.
В Москве среди жилых домов открыли ракетный завод
Как сообщили в АТЕШе, новый ракетный завод расположен в московском спальном районе Некрасовка, на территории индустриального парка «Руднево».
На территории завода оккупанты планируют собирать и проводить испытания ракет разного типа, прежде всего ракет противовоздушной обороны. Территория занимает около 100 тыс. кв. метров.
оккупанты заявляют, что планируют запустить производство ракет только к октябрю 2024 года, но по информации партизан на заводе уже производятся ударные беспилотники и компоненты к ракетам.
Испытания ракет в РФ прошли неудачно
1 ноября Россия провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Также неудачно завершился испытательный запуск ракеты "Булава" 25 октября.
Отмечается, что запуск ракеты "Ярс" произошел с аэродрома "Плесецк" Архангельской области. По данным ГУР, ракета сбилась с курса.
Так же неудачно 25 октября завершился испытательный запуск с подводного ракетного крейсера "Борей" баллистической ракеты РСМ-56 "Булава", что в очередной раз засвидетельствовало ее ненадежность.
Серьезные проблемы у России также тяжелая МБР РС-28 "Сармат" шахтного базирования – это один из ключевых проектов в объявленном агрессором процессе модернизации стратегических ядерных сил РФ.
В конце концов, ракета была принята на вооружение только в сентябре 2023 года – после первого и единственного полноценного испытания, проведенного в апреле этого года.
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