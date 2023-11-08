АТЕШ обнаружили в Москве новый ракетный завод – фото и видео

Партизанам удалось разведать новый ракетный завод в столице РФ. Его расположили в спальном районе, в 500 метрах от жилых домов.

В Москве среди жилых домов открыли ракетный завод

Как сообщили в АТЕШе, новый ракетный завод расположен в московском спальном районе Некрасовка, на территории индустриального парка «Руднево».

На территории завода оккупанты планируют собирать и проводить испытания ракет разного типа, прежде всего ракет противовоздушной обороны. Территория занимает около 100 тыс. кв. метров.

Рашисты даже в этом случае не упустили шанса прикрыться гражданскими, ведь объект расположен в спальном районе, в 500 метрах от жилых домов, – сообщили в АТЕШ. Поделиться

оккупанты заявляют, что планируют запустить производство ракет только к октябрю 2024 года, но по информации партизан на заводе уже производятся ударные беспилотники и компоненты к ракетам.

Потому полученная информация будет использована для уничтожения упомянутого военного объекта, – отметили в АТЕШ. Поделиться

Испытания ракет в РФ прошли неудачно

1 ноября Россия провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Также неудачно завершился испытательный запуск ракеты "Булава" 25 октября.

Отмечается, что запуск ракеты "Ярс" произошел с аэродрома "Плесецк" Архангельской области. По данным ГУР, ракета сбилась с курса.

Так же неудачно 25 октября завершился испытательный запуск с подводного ракетного крейсера "Борей" баллистической ракеты РСМ-56 "Булава", что в очередной раз засвидетельствовало ее ненадежность.

Серьезные проблемы у России также тяжелая МБР РС-28 "Сармат" шахтного базирования – это один из ключевых проектов в объявленном агрессором процессе модернизации стратегических ядерных сил РФ.

Запуск российской ракеты "Ярс" произошел с аэродрома "Плесецк" Архангельской области - ракета сбилась с курса. Также неудачно завершился испытательный запуск с подводного ракетного крейсера "Борей" баллистической ракеты РСМ-56 "Булава". Поделиться

В конце концов, ракета была принята на вооружение только в сентябре 2023 года – после первого и единственного полноценного испытания, проведенного в апреле этого года.