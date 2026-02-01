Australian Open-2026. Алькарас оновив історичний рекорд

Іспанський професійний тенісист Карлос Алькарас зробив те, до чого, здається ніхто не був готовий. Він не лише став тріумфатором Australian Open-2026, а й оформив так званий "Кар'єрний шолом" (Grand Slam).

Алькарас шокував світ тенісу

Попри те, що іспанець провально розпочав зустріч зі своїм суперником — сербом Новаком Джоковичем — все ж таки йому вдалося переломити хід гри.

Фінальний рахунок протистояння — 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 — на користь Алькараса.

Що важливо розуміти, цей гучний тріумф іспанця можна вважати історичним не лише для нього, а й для всього тенісу загалом.

Насамперед річ у тім, що Карлос Алькарас оформив так званий "Кар'єрний шолом" [Grand Slam ] — це перемоги на всіх чотирьох мейджорах: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon і US Open.

Не можна також ігнорувати той факт, що він став наймолодшим тенісистом в історії, якому підкорилося це досягнення, випередивши всіх легенд "Великої трійки".