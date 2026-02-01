Australian Open-2026. Алькарас обновил исторический рекорд
Australian Open-2026. Алькарас обновил исторический рекорд

Алькарас шокировал мир тенниса
Источник:  Australian Open

Испанский профессиональный теннисист Карлос Алькарас сделал то, к чему, кажется, никто не был готов. Он не только стал триумфатором Australian Open-2026, но и оформил так называемый "Карьерный шлем" (Grand Slam).

Главные тезисы

  • Алькарас стал самым молодым теннисистом в истории, которому подкорилось достижение "Карьерного шлема".
  • Он выиграл все четыре мейджера: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open.

Алькарас шокировал мир тенниса

Несмотря на то, что испанец провально начал встречу со своим соперником — сербом Новаком Джоковичем — все же ему удалось переломить ход игры.

Финальный счет противостояния — 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 — в пользу Алькараса.

Что важно понимать, этот громкий триумф испанца можно считать историческим не только для него, но и для всего тенниса.

Прежде всего, дело в том, что Карлос Алькарас оформил так называемый "Карьерный шлем" [Grand Slam] — это победы на всех четырех мейджорах: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open.

Нельзя также игнорировать тот факт, что он стал самым молодым теннисистом в истории, которому подчинилось это достижение, опередив всех легенд "Большой тройки".

Для испанского вундеркинда это был девятый финал турниров Grand Slam в карьере, семь из которых завершились его триумфом.

