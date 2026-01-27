Свитолина победила третью ракетку мира Коко Гофф — видео
Категория
Спорт
Дата публикации

Свитолина победила третью ракетку мира Коко Гофф — видео

Свитолина одержала одну из самых громких побед в своей карьере
Читати українською
Источник:  Чемпион

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (12) разгромила третью ракетку мира американку Коко Гофф и впервые в карьере смогла триумфально прорваться в полуфинал Australian Open.

Главные тезисы

  • Вскоре Свитолина сыграет против лидерки мирового рейтинга "нейтральной" теннисистки Арины Сабаленки.
  • С начала 2026 года Элина одержала десять побед подряд.

Свитолина одержала одну из самых громких побед в своей карьере

Следует обратить внимание на то, что игра длилась всего 59 минут и завершилась с неожиданным для всех счетом 6:1, 6:2.

Это была уже четвертая встреча украинской и американской теннисисток на корте.

В полуфинале соревнований Свитолина будет бороться за победу, пытаясь обыграть лидера мирового рейтинга — "нейтральную" теннисистку Арину Сабаленко.

Элина провела свой 14 четвертьфинал на турнирах Grand Slam и в четвертый раз прошла в полуфинал. На Australian Open ранее одесситка трижды останавливалась именно в четвертьфинале (2018, 2019, 2025).

2026 пока является одним из самых успешных для Свитолиной, ведь она ни разу не проигрывала, одержав 10 побед подряд.

Фактически это означает, что в скором времени она вернется в топ-10 мирового рейтинга — впервые за последние 5 лет.

Что важно понимать, Элина Свитолина стала единственной представительницей Украины, которая смогла преодолеть первый круг Australian Open в женском одиночном разряде.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Свитолина триумфально победила россиянку на турнире WTA 250
Свитолина одержала новую победу для Украины
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Свитолина одержала громкую победу на турнире WTA 250 — видео
Свитолина снова завоевала победу для Украины
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Свитолина триумфально прорвалась в третий круг Australian Open — видео
Новая победа Свитолиной – как это было

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?