Свитолина победила третью ракетку мира Коко Гофф — видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (12) разгромила третью ракетку мира американку Коко Гофф и впервые в карьере смогла триумфально прорваться в полуфинал Australian Open.
Главные тезисы
- Вскоре Свитолина сыграет против лидерки мирового рейтинга "нейтральной" теннисистки Арины Сабаленки.
- С начала 2026 года Элина одержала десять побед подряд.
Свитолина одержала одну из самых громких побед в своей карьере
Следует обратить внимание на то, что игра длилась всего 59 минут и завершилась с неожиданным для всех счетом 6:1, 6:2.
Это была уже четвертая встреча украинской и американской теннисисток на корте.
В полуфинале соревнований Свитолина будет бороться за победу, пытаясь обыграть лидера мирового рейтинга — "нейтральную" теннисистку Арину Сабаленко.
2026 пока является одним из самых успешных для Свитолиной, ведь она ни разу не проигрывала, одержав 10 побед подряд.
Фактически это означает, что в скором времени она вернется в топ-10 мирового рейтинга — впервые за последние 5 лет.
Что важно понимать, Элина Свитолина стала единственной представительницей Украины, которая смогла преодолеть первый круг Australian Open в женском одиночном разряде.
