Свитолина победила третью ракетку мира Коко Гофф — видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (12) разгромила третью ракетку мира американку Коко Гофф и впервые в карьере смогла триумфально прорваться в полуфинал Australian Open.

Свитолина одержала одну из самых громких побед в своей карьере

Следует обратить внимание на то, что игра длилась всего 59 минут и завершилась с неожиданным для всех счетом 6:1, 6:2.

Это была уже четвертая встреча украинской и американской теннисисток на корте.

В полуфинале соревнований Свитолина будет бороться за победу, пытаясь обыграть лидера мирового рейтинга — "нейтральную" теннисистку Арину Сабаленко.

Элина провела свой 14 четвертьфинал на турнирах Grand Slam и в четвертый раз прошла в полуфинал. На Australian Open ранее одесситка трижды останавливалась именно в четвертьфинале (2018, 2019, 2025). Поделиться

2026 пока является одним из самых успешных для Свитолиной, ведь она ни разу не проигрывала, одержав 10 побед подряд.

Фактически это означает, что в скором времени она вернется в топ-10 мирового рейтинга — впервые за последние 5 лет.