Свитолина одержала громкую победу на турнире WTA 250 — видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала безоговорочной чемпионкой турнира WTA 250, состоявшегося в новозеландском Окленде. Наша спортсменка смогла успешно одолеть китаянку Ван Синьюй на пути к победе.
Главные тезисы
- Свитолина во второй раз обыграла Синьюй. Первая победа украинки состоялась на Уимблдоне в 2024 году.
- Украина выиграла первый из двух финалов турниров WTA в 2026 году.
Свитолина снова завоевала победу для Украины
Стоит отметить, что Свитолина смогла искусно обойти свою соперницу сразу в двух сетах.
Первая партия завершилась победой Елены со счетом 6:3 благодаря брейку в шестом гейме.
Более того, второй сет перешел в тайбрейк, однако там Элине тоже удалось одержать победу.
Следует отметить, что для первой ракетки Украины это 19-й титул WTA в карьере.
По словам звездной теннисистки, эта громкая победа дает ей мотивацию на следующие турниры.
