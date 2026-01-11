Свитолина одержала громкую победу на турнире WTA 250 — видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала безоговорочной чемпионкой турнира WTA 250, состоявшегося в новозеландском Окленде. Наша спортсменка смогла успешно одолеть китаянку Ван Синьюй на пути к победе.

Свитолина снова завоевала победу для Украины

Стоит отметить, что Свитолина смогла искусно обойти свою соперницу сразу в двух сетах.

Первая партия завершилась победой Елены со счетом 6:3 благодаря брейку в шестом гейме.

Более того, второй сет перешел в тайбрейк, однако там Элине тоже удалось одержать победу.

Следует отметить, что для первой ракетки Украины это 19-й титул WTA в карьере.

Несомненно, приятно выиграть еще один титул. Особенно после не очень приятного окончания в прошлом году. Эта пауза действительно позволила мне перезагрузиться и вернуться на корт с новой энергией. Я очень счастлива, что получила титул здесь. Это была приятная неделя для меня здесь. Элина Свитолина Первая ракетка Украины

По словам звездной теннисистки, эта громкая победа дает ей мотивацию на следующие турниры.