Украинская теннисистка Олейникова победила на турнире серии WTA 125 в Чили
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинская теннисистка Олейникова победила на турнире серии WTA 125 в Чили

Олейникова
Читати українською
Источник:  Champion

Александра Олейникова (109) стала чемпионкой турнира серии WTA 125 в чилийской Колине. В решающем матче соревнований украинка обыграла француженку Леолию Жанжан (106).

Главные тезисы

  • Олейникова одержала десятую победу подряд, победив Жанжан в финале матча турнира серии WTA 125 в Чили.
  • Украинская теннисистка продемонстрировала высокий уровень игры, показав отличную игру и стратегию в матче со счетом 7:5, 6:1.
  • С блестящим выступлением на турнирах серии WTA 125 Олейникова гарантировала себе попадание в топ-100 и в основную сетку Australian Open 2026.

Олейникова триумфально одержала десятую победу подряд

Матч продолжался 1 час 52 минуты и завершился со счётом 7:5, 6:1.

Начало встречи для Александры получилось неудачным. Ей никак не удавалось приспособиться к сильному ветру и манере игры соперницы. Первые три свои подачи Олийникова не смогла взять.

Однако по счету 1:4 ситуация изменилась. Украинка стала увереннее держать мяч в корте и находить возможности для атак в обмене полугорками с задней линии. Жанжан до конца встречи так и не смогла ничего противопоставить, больше проявляя отрицательные эмоции, чем играя в теннис.

Из следующих 14 геймов Олийникова записала в свой актив 12, одержав качественную победу — 7:5, 6:1.

За поединок Александра 1 раз подала навылет, обошлась без двойных ошибок и совершила 6 брейков. Ее соперница не выполняла эйсов, 2 раза ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.

Призовой фонд турнира: 115 тыс дол.

Теннисистки встречались во второй раз в этом году, украинка впервые выиграла.

В общей сложности Олейникова одержала десятую победу подряд, ведь двумя неделями ранее торжествовала на турнире аналогичной категории в аргентинском Тукумане. Это уже третий титул соревнования WTA 125 для 24-летней украинки в текущем сезоне.

Благодаря этим успехам 24 ноября в обновленном рейтинге WTA впервые поднимется в топ-100 и займет 95-ю позицию, фактически гарантировав себе попадание в основную сетку Australian Open 2026.

В первом круге турнира в Колене Олейникова легко прошла Элизабет Мандлик (185, США), во втором разгромила Саду Нахиману (238, Бурунди). В четвертьфинале украинка обыграла опытную словенку Полона Герцог (884), а в полуфинале справилась с чешкой Лаурой Самсон (265).

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская теннисистка Ястремская ворвалась в четвертьфинал турнира WTA в Британии
Федерация тенниса Украины
Ястремская
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Ястремская вышла в финал теннисного турнира WTA 250 в Британии
Федерация тенниса Украины
Ястремская
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская теннисистка Костюк победила в матче полуфинала Кубка Билли Джин Кинг
Костюк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?