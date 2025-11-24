Украинская теннисистка Олейникова победила на турнире серии WTA 125 в Чили

Олейникова триумфально одержала десятую победу подряд

Матч продолжался 1 час 52 минуты и завершился со счётом 7:5, 6:1.

Начало встречи для Александры получилось неудачным. Ей никак не удавалось приспособиться к сильному ветру и манере игры соперницы. Первые три свои подачи Олийникова не смогла взять. Поделиться

Однако по счету 1:4 ситуация изменилась. Украинка стала увереннее держать мяч в корте и находить возможности для атак в обмене полугорками с задней линии. Жанжан до конца встречи так и не смогла ничего противопоставить, больше проявляя отрицательные эмоции, чем играя в теннис.

Из следующих 14 геймов Олийникова записала в свой актив 12, одержав качественную победу — 7:5, 6:1.

За поединок Александра 1 раз подала навылет, обошлась без двойных ошибок и совершила 6 брейков. Ее соперница не выполняла эйсов, 2 раза ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.

Призовой фонд турнира: 115 тыс дол.

Теннисистки встречались во второй раз в этом году, украинка впервые выиграла.

В общей сложности Олейникова одержала десятую победу подряд, ведь двумя неделями ранее торжествовала на турнире аналогичной категории в аргентинском Тукумане. Это уже третий титул соревнования WTA 125 для 24-летней украинки в текущем сезоне. Поделиться

Благодаря этим успехам 24 ноября в обновленном рейтинге WTA впервые поднимется в топ-100 и займет 95-ю позицию, фактически гарантировав себе попадание в основную сетку Australian Open 2026.