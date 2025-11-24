Украинская теннисистка Олейникова победила на турнире серии WTA 125 в Чили

Александра Олейникова (109) стала чемпионкой турнира серии WTA 125 в чилийской Колине. В решающем матче соревнований украинка обыграла француженку Леолию Жанжан (106).
Главные тезисы
- Олейникова одержала десятую победу подряд, победив Жанжан в финале матча турнира серии WTA 125 в Чили.
- Украинская теннисистка продемонстрировала высокий уровень игры, показав отличную игру и стратегию в матче со счетом 7:5, 6:1.
- С блестящим выступлением на турнирах серии WTA 125 Олейникова гарантировала себе попадание в топ-100 и в основную сетку Australian Open 2026.
Олейникова триумфально одержала десятую победу подряд
Матч продолжался 1 час 52 минуты и завершился со счётом 7:5, 6:1.
Однако по счету 1:4 ситуация изменилась. Украинка стала увереннее держать мяч в корте и находить возможности для атак в обмене полугорками с задней линии. Жанжан до конца встречи так и не смогла ничего противопоставить, больше проявляя отрицательные эмоции, чем играя в теннис.
Из следующих 14 геймов Олийникова записала в свой актив 12, одержав качественную победу — 7:5, 6:1.
За поединок Александра 1 раз подала навылет, обошлась без двойных ошибок и совершила 6 брейков. Ее соперница не выполняла эйсов, 2 раза ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.
Призовой фонд турнира: 115 тыс дол.
Теннисистки встречались во второй раз в этом году, украинка впервые выиграла.
Благодаря этим успехам 24 ноября в обновленном рейтинге WTA впервые поднимется в топ-100 и займет 95-ю позицию, фактически гарантировав себе попадание в основную сетку Australian Open 2026.
В первом круге турнира в Колене Олейникова легко прошла Элизабет Мандлик (185, США), во втором разгромила Саду Нахиману (238, Бурунди). В четвертьфинале украинка обыграла опытную словенку Полона Герцог (884), а в полуфинале справилась с чешкой Лаурой Самсон (265).
