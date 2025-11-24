Українська тенісистка Олійникова перемогла на турнірі серії WTA 125 у Чилі
Категорія
Спорт
Дата публікації

Українська тенісистка Олійникова перемогла на турнірі серії WTA 125 у Чилі

Олійникова
Джерело:  Champion

Олександра Олійникова (109) стала чемпіонкою турніру серії WTA 125 у чилійській Коліні. У вирішальному матчі змагань українка обіграла француженку Леолію Жанжан (106).

Головні тези:

  • Олійникова здобула перемогу на турнірі WTA 125 у Чилі, обігравши Жанжан у фіналі матчу.
  • Українська тенісистка продемонструвала високий рівень гри, здобувши десяту перемогу поспіль.
  • Олійникова впевнено виграла матч з рахунком 7:5, 6:1, показавши відмінну гру та стратегію.

Олійникова тріумфально здобула десяту перемогу поспіль

Матч тривав 1 годину 52 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:1.

Початок зустрічі для Олександри вийшов невдалим. Їй ніяк не вдавалося пристосуватися до сильного вітру та манери гри суперниці. Перші три свої подачі Олійникова не зуміла взяти.

Проте з рахунку 1:4 ситуація змінилася. Українка почала впевненіше тримати м'яч в корті та знаходити можливості для атак в обміні напівгірками з задньої лінії. Жанжан до кінця зустрічі так і не змогла нічого протиставити, більше виявляючи негативні емоції, ніж граючи в теніс.

З наступних 14 геймів Олійникова записала до свого активу 12, здобувши якісну перемогу — 7:5, 6:1.

За поєдинок Олександра 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Призовий фонд турніру : 115 тис дол.

Тенісистки зустрічалися вдруге цього року, українка вперше виграла.

Загалом Олійникова здобула десяту перемогу поспіль, адже двома тижнями раніше тріумфувала на турнірі аналогічної категорії в аргентинському Тукумані. Це вже третій титул змагання серії WTA 125 для 24-річної українки в поточному сезоні.

Завдяки цим успіхам 24 листопада в оновленому рейтингу WTA вперше підніметься в топ-100 і посяде 95 позицію, фактично гарантувавши собі потрапляння в основну сітку Australian Open 2026.

У першому колі турніру в Коліні Олійникова легко пройшла Елізабет Мандлік (185, США), у другому розгромила Саду Нахіману (238, Бурунді). У чвертьфіналі українка обіграла досвідчену словенку Полону Герцог (884), а в півфіналі впоралася з чешкою Лаурою Самсон (265).

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська тенісистка Ястремська увірвалася до чвертьфіналу турніру WTA у Британії
Федерація тенісу України
Ястремська
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Ястремська вийшла у фінал тенісного турніру WTA 250 у Британії
Федерація тенісу України
Ястремська
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська тенісистка Костюк перемогла у матчі півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг
Костюк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?