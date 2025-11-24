Українська тенісистка Олійникова перемогла на турнірі серії WTA 125 у Чилі

Олександра Олійникова (109) стала чемпіонкою турніру серії WTA 125 у чилійській Коліні. У вирішальному матчі змагань українка обіграла француженку Леолію Жанжан (106).
Головні тези:
- Олійникова здобула перемогу на турнірі WTA 125 у Чилі, обігравши Жанжан у фіналі матчу.
- Українська тенісистка продемонструвала високий рівень гри, здобувши десяту перемогу поспіль.
- Олійникова впевнено виграла матч з рахунком 7:5, 6:1, показавши відмінну гру та стратегію.
Олійникова тріумфально здобула десяту перемогу поспіль
Матч тривав 1 годину 52 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:1.
Проте з рахунку 1:4 ситуація змінилася. Українка почала впевненіше тримати м'яч в корті та знаходити можливості для атак в обміні напівгірками з задньої лінії. Жанжан до кінця зустрічі так і не змогла нічого протиставити, більше виявляючи негативні емоції, ніж граючи в теніс.
З наступних 14 геймів Олійникова записала до свого активу 12, здобувши якісну перемогу — 7:5, 6:1.
За поєдинок Олександра 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.
Призовий фонд турніру : 115 тис дол.
Тенісистки зустрічалися вдруге цього року, українка вперше виграла.
Завдяки цим успіхам 24 листопада в оновленому рейтингу WTA вперше підніметься в топ-100 і посяде 95 позицію, фактично гарантувавши собі потрапляння в основну сітку Australian Open 2026.
У першому колі турніру в Коліні Олійникова легко пройшла Елізабет Мандлік (185, США), у другому розгромила Саду Нахіману (238, Бурунді). У чвертьфіналі українка обіграла досвідчену словенку Полону Герцог (884), а в півфіналі впоралася з чешкою Лаурою Самсон (265).
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-