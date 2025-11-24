Українська тенісистка Олійникова перемогла на турнірі серії WTA 125 у Чилі

Олійникова тріумфально здобула десяту перемогу поспіль

Матч тривав 1 годину 52 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:1.

Початок зустрічі для Олександри вийшов невдалим. Їй ніяк не вдавалося пристосуватися до сильного вітру та манери гри суперниці. Перші три свої подачі Олійникова не зуміла взяти. Поширити

Проте з рахунку 1:4 ситуація змінилася. Українка почала впевненіше тримати м'яч в корті та знаходити можливості для атак в обміні напівгірками з задньої лінії. Жанжан до кінця зустрічі так і не змогла нічого протиставити, більше виявляючи негативні емоції, ніж граючи в теніс.

З наступних 14 геймів Олійникова записала до свого активу 12, здобувши якісну перемогу — 7:5, 6:1.

За поєдинок Олександра 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Призовий фонд турніру : 115 тис дол.

Тенісистки зустрічалися вдруге цього року, українка вперше виграла.

Загалом Олійникова здобула десяту перемогу поспіль, адже двома тижнями раніше тріумфувала на турнірі аналогічної категорії в аргентинському Тукумані. Це вже третій титул змагання серії WTA 125 для 24-річної українки в поточному сезоні. Поширити

Завдяки цим успіхам 24 листопада в оновленому рейтингу WTA вперше підніметься в топ-100 і посяде 95 позицію, фактично гарантувавши собі потрапляння в основну сітку Australian Open 2026.