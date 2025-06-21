Українка Ястремська вийшла у фінал тенісного турніру WTA 250 у Британії
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Спорт
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Українка Ястремська вийшла у фінал тенісного турніру WTA 250 у Британії

Федерація тенісу України
Ястремська

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у суботу у фінал турніру WTA 250 у місті Ноттінгем (Велика Британія) із призовим фондом 275094 дол.

Головні тези:

  • Даяна Ястремська пройшла в фінал WTA 250 в Ноттінгемі, перемігши Магду Лінетт у півфіналі.
  • Суперницею української тенісистки у фіналі буде переможниця протистояння Маккартні Кесслер та Ребекки Шрамкової.

Ястремська увірвалася до фіналу WTA 250 у Ноттінгемі

У півфінальній зустрічі Даяна (№ 46 WTA) у двох сетах перемогла 31-у «ракетку» світу Магду Лінетт з Польща — 6:4, 6:4.

Суперниці провели на корті 1 годину 42 хвилини.

У матчі за титул українська тенісистка зустрінеться із переможницею протистояння Маккартні Кесслер (США, 42) — Ребекка Шрамкова (Словаччина, 38).

Турнір Lexus Nottingham Open завершиться 22 червня.

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