Українка Ястремська вийшла у фінал тенісного турніру WTA 250 у Британії

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у суботу у фінал турніру WTA 250 у місті Ноттінгем (Велика Британія) із призовим фондом 275094 дол.
Головні тези:
- Даяна Ястремська пройшла в фінал WTA 250 в Ноттінгемі, перемігши Магду Лінетт у півфіналі.
- Суперницею української тенісистки у фіналі буде переможниця протистояння Маккартні Кесслер та Ребекки Шрамкової.
Ястремська увірвалася до фіналу WTA 250 у Ноттінгемі
У півфінальній зустрічі Даяна (№ 46 WTA) у двох сетах перемогла 31-у «ракетку» світу Магду Лінетт з Польща — 6:4, 6:4.
Суперниці провели на корті 1 годину 42 хвилини.
У матчі за титул українська тенісистка зустрінеться із переможницею протистояння Маккартні Кесслер (США, 42) — Ребекка Шрамкова (Словаччина, 38).
Турнір Lexus Nottingham Open завершиться 22 червня.
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