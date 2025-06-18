Українська тенісистка Ястремська увірвалася до чвертьфіналу турніру WTA у Британії
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Українська тенісистка Ястремська увірвалася до чвертьфіналу турніру WTA у Британії

Федерація тенісу України
Ястремська

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у середу до 1/4 фіналу турніру WTA 250 у місті Ноттінгем (Велика Британія) із призовим фондом 275094 дол.

Головні тези:

  • Даяна Ястремська пройшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 у Ноттінгемі, Велика Британія.
  • У напруженому матчі другого кола вона перемогла Антонію Ружич з Хорватії.
  • Українка гратиме у чвертьфіналі проти переможниці поєдинку Лейла Фернандес - Крістіна Букша.

Ястремська пройшла до чвертьфіналу турніру WTA у Британії

У матчі другого кола Даяна (№46 WTA) у трьох сетах перемогла Антонію Ружич з Хорватії (98) — 6:2, 2:6, 6:4, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 2 години 5 хвилин. У вирішальному сеті Ястремська поступалася з рахунком 1:4.

У чвертьфіналі українка гратиме проти переможниці поєдинку Лейла Фернандес (Канада, 30) — Крістіна Букша (Іспанія, 107).

Турнір Lexus Nottingham Open завершиться 22 червня.

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