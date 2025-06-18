Українська тенісистка Ястремська увірвалася до чвертьфіналу турніру WTA у Британії

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у середу до 1/4 фіналу турніру WTA 250 у місті Ноттінгем (Велика Британія) із призовим фондом 275094 дол.
Головні тези:
- Даяна Ястремська пройшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 у Ноттінгемі, Велика Британія.
- У напруженому матчі другого кола вона перемогла Антонію Ружич з Хорватії.
- Українка гратиме у чвертьфіналі проти переможниці поєдинку Лейла Фернандес - Крістіна Букша.
Ястремська пройшла до чвертьфіналу турніру WTA у Британії
У матчі другого кола Даяна (№46 WTA) у трьох сетах перемогла Антонію Ружич з Хорватії (98) — 6:2, 2:6, 6:4, передає Укрінформ.
Турнір Lexus Nottingham Open завершиться 22 червня.
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