Українські тенісистки Світоліна, Ястремська і Стародубцева пройшли до третього кола Ролан Гаррос
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Українські тенісистки Світоліна, Ястремська і Стародубцева пройшли до третього кола Ролан Гаррос

Федерація тенісу України
Світоліна

Українські тенісистки Даяна Ястремська, Еліна Світоліна і Юлія Стародубцева виграли свої матчі в 1/32 фіналу Ролан Гаррос.

Головні тези:

  • Світоліна, Ястремська і Стародубцева успішно виграли свої матчі на Ролан Гаррос і продовжують боротьбу на турнірі.
  • У третьому колі змагання вийшли Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева, представляючи Україну на міжнародному рівні.
  • Світоліна готується до матчу проти американки Бернарди Пері, Ястремська зіграє з Людмилою Самсоновою, а Стародубцева зустрінеться з італійкою Ясміне Паоліні.

Світоліна, Ястремська і Стародубцева пройшли до третього кола Ролан Гаррос

Юлія Стародубцева, яка у рейтингу WTA займає 81 позицію, у матчі другого колу переграла "нейтральну" росіянку Анастасію Потапову (37 ракетка світу). Поєдинок закінчився перемогою українки з рахунком 7:6 і 6:2.

У паралельній зустрічі Еліна Світоліна (14) очікувано перемогла Анну Бондар (82) з Угорщини - 7:6 і 7:5.

Також до 1/16 фіналу вийшла Даяна Ястремська (48). Третя ракетка України перемогла "нейтральну" росіянку Діани Шнайдер (12) - 7:5, 7:5.

У наступному раунді на Еліну Світоліну чекатиме матч проти американки Бернарди Пери (83), Юлія Стародубцева зустрінеться з четвертою ракеткою світу італійки Ясміне Паоліні, а Даяна Ястремська зіграє зі ще однією "нейтральною" тенісисткою Людмилою Самсоновою.

Ангеліна Калініна 29 травня у другому колі протистоятиме француженці Луа Буассон (361).

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