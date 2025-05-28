Українські тенісистки Світоліна, Ястремська і Стародубцева пройшли до третього кола Ролан Гаррос

Українські тенісистки Даяна Ястремська, Еліна Світоліна і Юлія Стародубцева виграли свої матчі в 1/32 фіналу Ролан Гаррос.
Головні тези:
- Світоліна, Ястремська і Стародубцева успішно виграли свої матчі на Ролан Гаррос і продовжують боротьбу на турнірі.
- У третьому колі змагання вийшли Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева, представляючи Україну на міжнародному рівні.
- Світоліна готується до матчу проти американки Бернарди Пері, Ястремська зіграє з Людмилою Самсоновою, а Стародубцева зустрінеться з італійкою Ясміне Паоліні.
Світоліна, Ястремська і Стародубцева пройшли до третього кола Ролан Гаррос
Юлія Стародубцева, яка у рейтингу WTA займає 81 позицію, у матчі другого колу переграла "нейтральну" росіянку Анастасію Потапову (37 ракетка світу). Поєдинок закінчився перемогою українки з рахунком 7:6 і 6:2.
Також до 1/16 фіналу вийшла Даяна Ястремська (48). Третя ракетка України перемогла "нейтральну" росіянку Діани Шнайдер (12) - 7:5, 7:5.
Ангеліна Калініна 29 травня у другому колі протистоятиме француженці Луа Буассон (361).
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