Украинские теннисистки Свитолина, Ястремская и Стародубцева прошли в третий круг Ролан Гаррос

В следующем раунде Элину Светолину будет ждать матч против американки Бернарды Пери (83), Юлия Стародубцева встретится с четвертой ракеткой мира итальянки Ясмине Паолини, а Даяна Ястремская сыграет с еще одной "нейтральной" теннисисткой Людмилой Самсоновой.