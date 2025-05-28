Украинские теннисистки Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Юлия Стародубцева выиграли свои матчи в 1/32 финала Ролан Гаррос.
Главные тезисы
- Украинские теннисистки Свитолина, Ястремская и Стародубцева прошли в третий круг Ролан Гаррос, демонстрируя высокий уровень игры.
- Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева успешно выиграли свои матчи на турнире и готовятся к новым вызовам в третьем круге.
- Украинские теннисистки продолжают борьбу на международном уровне, представляя страну на Ролан Гаррос.
Свитолина, Ястремская и Стародубцева прошли в третий круг Ролан Гаррос
Юлия Стародубцева, которая в рейтинге WTA занимает 81 позицию, в матче второго кола обыграла "нейтральную" россиянку Анастасию Потапову (37 ракетка мира). Поединок окончился победой украинки со счетом 7:6 и 6:2.
Также в 1/16 финала вышла Даяна Ястремская (48). Третья ракетка Украины победила "нейтральную" россиянку Дианы Шнайдер (12) — 7:5, 7:5.
Ангелина Калинина 29 мая во втором круге будет противостоять француженке Луа Буассон (361).
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