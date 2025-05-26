Украинская теннисистка Стародубцева сенсационно прорвалась во второй круг Ролан Гарроса
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Украинская теннисистка Стародубцева сенсационно прорвалась во второй круг Ролан Гарроса

Стародубцева
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Источник:  Суспільне. Спорт

Юлия Стародубцева вышла во второй круг Ролана Гарроса-2025. Украинка в волевом стиле обыграла немку Тамару Корпач.

Главные тезисы

  • Юлия Стародубцева совершила сенсацию, прорвавшись во второй круг Ролан Гарроса-2025.
  • Украинская теннисистка продемонстрировала волевой стиль игры в матче против Тамары Корпач.
  • Способность к борьбе до последнего момента позволила Стародубцевой одержать победу.

Стародубцева попала во второй круг Ролана Гарроса

Стародубцева попала в основную сетку Ролана Гарроса в статусе лакилузерки. Украинка проиграла в финале квалификации за выход в основной раунд турнира, но после снятия румынки Сораны Кирсти получила второй шанс от организаторов соревнований.

На старте турнира Стародубцева встретилась с немкой Тамарой Корпач, которая, в отличие от украинки, преодолела три раунда квалификации. Для теннисисток это была вторая очная встреча: в 2024 году украинка обыграла немецкую игроку в 3-сетовом поединке.

Стародубцева проиграла первый сет Корпач со счетом 2:6. Ключевым стал шестой гейм, в котором немецкая теннисистка совершила первый брейк в матче. А в восьмом Корпач с первой попытки реализовала сетбол на подаче украинки.

В итоге Стародубцева обыграла Корпач. В решающем, 10-м гейме украинка сделала брейк и победила немку со счетом 6:4.

Матч Корпач — Стародубцева длился 2:11 часа. Несмотря на победу, у украинки было большее количество непринужденных ошибок (36 против 32), но и больше виннеров (19 против 12).

Впервые в карьере Стародубцева вышла во второй круг Ролана Гарроса. На Открытом чемпионате Франции украинская теннисистка дебютировала в 2024 году.

Она стала третьей украинской теннисисткой, преодолевшей стартовый раунд Ролан Гарросу-2025. Кроме нее, это удалось Элине Светолиной и Даяне Ястремской.

Во втором круге Стародубцева сыграет против "нейтральной" теннисистки Анастасии Потаповой, которая на старте турнира выбила 29-ю сеяную Линду Носкову.

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