Українська тенісистка Стародубцева сенсаційно прорвалася у друге коло Ролан Гарросу

Юлія Стародубцева вийшла у друге коло Ролан Гарросу-2025. Українка у вольовому стилі обіграла німкеню Тамару Корпач.
Головні тези:
- Українська тенісистка Стародубцева здобула перемогу над Тамарою Корпач та пройшла до другого кола Ролан Гарросу-2025.
- Стародубцева показала вольовий стиль гри, зробивши брейк у вирішальному геймі матчу.
- Попри більшу кількість невимушених помилок, українка мала більше віннерів, що допомогло їй перемогти.
Стародубцева потрапила до другого кола Ролан Гарросу
Стародубцева потрапила до основної сітки Ролан Гарросу у статусі лакілузерки. Українка програла у фіналі кваліфікації за вихід до основного раунду турніру, але після зняття румунки Сорани Кирсті отримала другий шанс від організаторів змагань.
На старті турніру Стародубцева зустрілася з німкенею Тамарою Корпач, яка, на відміну від українки, подолала три раунди кваліфікації. Для тенісисток це була друга очна зустріч: у 2024 році українка обіграла німецьку гравчиню у 3-сетовому поєдинку.
Стародубцева програла перший сет Корпач з рахунком 2:6. Ключовим став шостий гейм, в якому німецька тенісистка зробила перший брейк у матчі. А у восьмому Корпач з першої спроби реалізувала сетбол на подачі українки.
Матч Корпач — Стародубцева тривав 2:11 години. Попри перемогу, українка мала більшу кількість невимушених помилок (36 проти 32), але й більше віннерів (19 проти 12).
Вперше в кар'єрі Стародубцева вийшла в друге коло Ролан Гарросу. На Відкритому чемпіонаті Франції українська тенісистка дебютувала у 2024 році.
Вона стала третьою українською тенісисткою, що подолала стартовий раунд Ролан Гарросу-2025. Крім неї, це вдалося Еліні Світоліній та Даяні Ястремській.
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