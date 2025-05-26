Українська тенісистка Стародубцева сенсаційно прорвалася у друге коло Ролан Гарросу
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Українська тенісистка Стародубцева сенсаційно прорвалася у друге коло Ролан Гарросу

Стародубцева
Джерело:  Суспільне. Спорт

Юлія Стародубцева вийшла у друге коло Ролан Гарросу-2025. Українка у вольовому стилі обіграла німкеню Тамару Корпач.

Головні тези:

  • Українська тенісистка Стародубцева здобула перемогу над Тамарою Корпач та пройшла до другого кола Ролан Гарросу-2025.
  • Стародубцева показала вольовий стиль гри, зробивши брейк у вирішальному геймі матчу.
  • Попри більшу кількість невимушених помилок, українка мала більше віннерів, що допомогло їй перемогти.

Стародубцева потрапила до другого кола Ролан Гарросу

Стародубцева потрапила до основної сітки Ролан Гарросу у статусі лакілузерки. Українка програла у фіналі кваліфікації за вихід до основного раунду турніру, але після зняття румунки Сорани Кирсті отримала другий шанс від організаторів змагань.

На старті турніру Стародубцева зустрілася з німкенею Тамарою Корпач, яка, на відміну від українки, подолала три раунди кваліфікації. Для тенісисток це була друга очна зустріч: у 2024 році українка обіграла німецьку гравчиню у 3-сетовому поєдинку.

Стародубцева програла перший сет Корпач з рахунком 2:6. Ключовим став шостий гейм, в якому німецька тенісистка зробила перший брейк у матчі. А у восьмому Корпач з першої спроби реалізувала сетбол на подачі українки.

У підсумку Стародубцева обіграла Корпач. У вирішальному, 10-му геймі, українка зробила брейк і перемогла німкеню з рахунком 6:4.

Матч Корпач — Стародубцева тривав 2:11 години. Попри перемогу, українка мала більшу кількість невимушених помилок (36 проти 32), але й більше віннерів (19 проти 12).

Вперше в кар'єрі Стародубцева вийшла в друге коло Ролан Гарросу. На Відкритому чемпіонаті Франції українська тенісистка дебютувала у 2024 році.

Вона стала третьою українською тенісисткою, що подолала стартовий раунд Ролан Гарросу-2025. Крім неї, це вдалося Еліні Світоліній та Даяні Ястремській.

У другому колі Стародубцева зіграє проти "нейтральної" тенісистки Анастасії Потапової, яка на старті турніру вибила 29-ту сіяну Лінду Носкову.

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